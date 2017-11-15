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Исаков: Кыргызстан готов изучить белорусский опыт по цифровому развитию

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ВБ

Премьер-министр Сапар Исаков встретился с Послом Беларуси Андреем Страчко

Сапар Исаков 14 ноября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андреем Страчко. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе встречи были обсуждены актуальные темы кыргызско-белорусского двустороннего сотрудничества.

Глава правительства отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию взаимоотношений с Беларусью по всему спектру вопросов на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Сапар Исаков особо подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в изучении белорусского опыта по цифровому развитию и внедрению передовых IT-технологий. В частности, премьер-министр отметил положительный опыт Беларуси по автоматизации фискальной системы.

Кроме того, глава правительства отметил необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества между странами.

Посол Беларуси подчеркнул, что одним из приоритетных направлений двусторонней повестки является, реализуемый в Кыргызстане национальный проект "Таза Коом". Он также отметил возможность обмена опытом по запуску Портала электронных государственных услуг.

Андрей Страчко с удовлетворением отметил положительную деятельность кыргызско-белорусской межправительственной комиссии и подчеркнул, что соответствующие государственные органы ведут необходимую работу по итогам их заседаний.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы совместного сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, образования, а также возможности проведения взаимных Дней культуры и кино.

URL: http://www.vb.kg/369618
Теги:
Беларусь, посольство, Сапар Исаков
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