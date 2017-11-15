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Freedom House назвал интернет в Кыргызстане "частично свободным"

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Айдана Абдуваитова

Freedom House оценил интернет в Кыргызстане как "частично свободный". Об этом сообщается в ежегодном отчете Freedom on the Net 2017.

Международная правозащитная организация проводит ежегодное исследование уровня свободы интернета. В этом году обзор проводился в 65 странах мира за период с июня 2016-го по май 2017 года. Рейтинг формировался из показателей по доступности, ограничению контента и нарушению прав пользователей.

В общем зачете Кыргызстан набрал 37 баллов и расположился между Южной Кореей и Тунисом. Наихудшие показатели (18 баллов) у республики в сфере прав пользователей. В целом же интернет в Кыргызстане оценен как "частично свободный".

Авторы исследования отмечают, что хотя правительство не занимается широкомасштабной цензурой, власти использовали законы об экстремизме, чтобы оправдать блокирование нескольких веб-сайтов. В некоторых случаях пользователи были привлечены к ответственности за критику правительства в интернете и постам в социальных сетях, которые были оценены как "симпатия экстремизму".

Напомним, в прошлом году республика также попала в группу стран с частично свободным интернетом и набрала 35 баллов.

Интернет в России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане признан несвободным. В этих странах, отмечают авторы доклада, существуют ограничения и нарушаются права пользователей.

Первые три места рейтинга заняли Эстония, Исландия, Канада. В этих странах отмечены самые высокие показатели доступности и защите прав пользователей интернета. Эфиопия, Китай, Сирия имеют самые критические показатели и расположились на последних трех строчках рейтинга.

URL: http://www.vb.kg/369619
Теги:
Интернет, рейтинг
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Комментарии
mmatr lloud
15.11.2017, 11:21
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

У нас пару сайтов заблокировано из 10000000000000000000000. В США и то больше под блокировкой.

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Жалоба модератору
sarishkin jva
15.11.2017, 12:53
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Комментариев: 59

пусть лучше у себя там разберутся и перестанут сувать свой длинный нос в дела нашего государства в отличие от них у нас страна намного свободнее 

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Жалоба модератору
Руслан Рустамович
15.11.2017, 14:46
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Плюсов: 85
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Комментариев: 204

Да что вообще слушать организацию, которая работает на деньги главного в мире террориста-США!

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