Freedom House назвал интернет в Кыргызстане "частично свободным"

Freedom House оценил интернет в Кыргызстане как "частично свободный". Об этом сообщается в ежегодном отчете Freedom on the Net 2017.

Международная правозащитная организация проводит ежегодное исследование уровня свободы интернета. В этом году обзор проводился в 65 странах мира за период с июня 2016-го по май 2017 года. Рейтинг формировался из показателей по доступности, ограничению контента и нарушению прав пользователей.

В общем зачете Кыргызстан набрал 37 баллов и расположился между Южной Кореей и Тунисом. Наихудшие показатели (18 баллов) у республики в сфере прав пользователей. В целом же интернет в Кыргызстане оценен как "частично свободный".

Авторы исследования отмечают, что хотя правительство не занимается широкомасштабной цензурой, власти использовали законы об экстремизме, чтобы оправдать блокирование нескольких веб-сайтов. В некоторых случаях пользователи были привлечены к ответственности за критику правительства в интернете и постам в социальных сетях, которые были оценены как "симпатия экстремизму".

Напомним, в прошлом году республика также попала в группу стран с частично свободным интернетом и набрала 35 баллов.

Интернет в России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане признан несвободным. В этих странах, отмечают авторы доклада, существуют ограничения и нарушаются права пользователей.

Первые три места рейтинга заняли Эстония, Исландия, Канада. В этих странах отмечены самые высокие показатели доступности и защите прав пользователей интернета. Эфиопия, Китай, Сирия имеют самые критические показатели и расположились на последних трех строчках рейтинга.