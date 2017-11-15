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Мэрия столицы просит горожан запастись питьевой водой

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ВБ

16 ноября с 9.00 до 19.00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в ПЭУ "Бишкекводоканал".

В связи с проводимыми строительно-монтажными работами на водоводе Д=150 мм на улице Керимбекова будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами Манаса - Пушкина - Исанова - Токтогула, в том числе:

  1. в посольство России;
  2. детсад № 51;
  3. здание ПРООН;
  4. торгово-развлекательный центр "Бишкек-Парк";
  5. Демир Банк;
  6. Станцию скорой помощи.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.

URL: http://www.vb.kg/369620
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды
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