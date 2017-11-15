Мэрия столицы просит горожан запастись питьевой водой

16 ноября с 9.00 до 19.00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в ПЭУ "Бишкекводоканал".

В связи с проводимыми строительно-монтажными работами на водоводе Д=150 мм на улице Керимбекова будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами Манаса - Пушкина - Исанова - Токтогула, в том числе:

в посольство России; детсад № 51; здание ПРООН; торгово-развлекательный центр "Бишкек-Парк"; Демир Банк; Станцию скорой помощи.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.