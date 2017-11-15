В Нарыне найдено три тела: одно - на скале, два - на берегу двух рек

14 ноября в Кочкорском районе Нарынской области спасатели МЧС обнаружили три тела. В настоящий момент личности погибших и причина смерти не установлена. Об этом "ВБ" рассказали в пресс-службе МЧС КР.

В ведомстве отметили, что сообщение о страшной находке поступило от правоохранительных органов. Милиция попросила помочь спустить первое тело со скалы на участке Арчалуу. Вчера, примерно в 11.45, труп был передан правоохранительным органам.

Затем спустя полтора часа было обнаружено еще одно тело, оно находилось на берегу реки Орто-Токой. Третьего покойника нашли в 16.22 на участке Жылуу-Суу у берегов реки Чу. Тела были переданы в милицию для дальнейшего разбирательства.

В свою очередь в МВД сообщили, что информация о личностях погибших будет предоставлена позднее.