В ЖК предложили провести правительственный час и обсудить ДТП на дорогах

Депутат Каныбек Иманалиев предложил провести правительственный час в Жогорку Кенеше по ситуации на дорогах. Такое предложение он озвучил сегодня, 15 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что после смерти в ДТП вице-премьер-министра Темира Жумакадырова 7 октября в различных авариях скончались еще 70 человек. Ежедневно погибают от 7 до 12 человек, и обязанность государства - обеспечить безопасность населения.

"Что может быть ценнее нашего народа? Давайте заслушаем информацию правительства в целом о ситуации на дорогах и какие меры будут применяться", - добавил он.

Затем депутат предложил рассмотреть этот вопрос 30 ноября, и поставленный в этот день вопрос о государственном имуществе перенести на другой день.