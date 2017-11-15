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Без таможенного контроля даже отруби вне закона

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ВБ

Сотрудниками Оперативной таможни "Юг" выявлен незаконный ввоз пшеничных остатков. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств в районе села "Жапалак" Ошской области, сотрудниками таможни было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "ДАФ-FT 95 XF-430" с полуприцепом марки "Шмитц SO2" с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца М.М.М.

При осмотре грузового отсека были обнаружены пшеничные остатки (отруби) в полипропиленовых мешках общим весом 19 тыс. 200 кг на общую сумму 153 тыс. 600 сомов, ввезенные на территорию ЕАЭС.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

URL: http://www.vb.kg/369625
Теги:
Ошская область, таможенные пошлины, ЕАЭС
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