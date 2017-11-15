Без таможенного контроля даже отруби вне закона

Сотрудниками Оперативной таможни "Юг" выявлен незаконный ввоз пшеничных остатков. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств в районе села "Жапалак" Ошской области, сотрудниками таможни было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "ДАФ-FT 95 XF-430" с полуприцепом марки "Шмитц SO2" с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца М.М.М.

При осмотре грузового отсека были обнаружены пшеничные остатки (отруби) в полипропиленовых мешках общим весом 19 тыс. 200 кг на общую сумму 153 тыс. 600 сомов, ввезенные на территорию ЕАЭС.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.