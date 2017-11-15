В заседании Нацсовета по устойчивому развитию участвуют два президента

Сегодня, 15 ноября, в заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызстана участвуют два президента - действующий Алмазбек Атамбаев и избранный Сооронбай Жээнбеков.

В ходе заседания Атамбаев отметил, что кворум есть - в мероприятии участвуют 22 из 27 человек. В заседании не участвуют лидер фракции "Республика - Ата-Журт", начальник Генерального штаба и председатель Счетной палаты.

"Нет лидера оппозиционной фракции - они его выбрать не могут, но кворум есть. Сегодня мы проводим заседание немного в другом формате. Для меня в качестве президента оно проходит в последний раз. Есть нововведение, в работе участвует новый премьер-министр. Первый раз за круглым столом два президента - действующий и избранный. Много новых руководителей ведомств", - сказал Атамбаев.

Он выразил надежду на то, что проводить заседание в таком формате станет доброй традицией.