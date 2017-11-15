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В заседании Нацсовета по устойчивому развитию участвуют два президента

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Аида Джумашева

Сегодня, 15 ноября, в заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызстана участвуют два президента - действующий Алмазбек Атамбаев и избранный Сооронбай Жээнбеков.

В ходе заседания Атамбаев отметил, что кворум есть - в мероприятии участвуют 22 из 27 человек. В заседании не участвуют лидер фракции "Республика - Ата-Журт", начальник Генерального штаба и председатель Счетной палаты.

"Нет лидера оппозиционной фракции - они его выбрать не могут, но кворум есть. Сегодня мы проводим заседание немного в другом формате. Для меня в качестве президента оно проходит в последний раз. Есть нововведение, в работе участвует новый премьер-министр. Первый раз за круглым столом два президента - действующий и избранный. Много новых руководителей ведомств", - сказал Атамбаев.

Он выразил надежду на то, что проводить заседание в таком формате станет доброй традицией.

URL: http://www.vb.kg/369628
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Адилет Кадыров
15.11.2017, 14:42
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 93
Минусов: 117
Комментариев: 214

Пора уже как бы чистить страну от паразитов, которые мешают в развитии Кыргызстана разными способами. Не намекаю ни на кого, но борьба с коррупцией должна начаться с него и его людей. 

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sarishkin jva
15.11.2017, 16:05
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 7
Комментариев: 59

а чего намекать ведь и так сказано что борьба с коррупции начнется именно с него т.е с балапанчика и его окружающих так что не беспокойтесь

Адилет Кадыров

Пора уже как бы чистить страну от паразитов, которые мешают в развитии Кыргызстана разными способами. Не намекаю ни на кого, но борьба с коррупцией должна начаться с него и его людей. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
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