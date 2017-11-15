Дорога не прощает ошибок. В Бишкеке вспомнили погибших в ДТП

Сегодня, 15 ноября, на территории столичного Аграрного университета прошла акция в память о жертвах ДТП. Обычно подобные акции проводятся каждое третье воскресенье ноября, но для того чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, организаторы решили немного сдвинуть дату. Во время мероприятия почтили память погибших минутой молчания, провели различные акции и профилактические выступления.

Ситуация на дорогах страны не самая благоприятная. Только за 10 месяцев текущего года в различных ДТП погибли 695 человек. В 2016 году жертвами аварий стали 938 человек. Эта цифра за последние годы снижается, но, тем не менее, всё равно остается слишком большой. Стоит отметить, что Кыргызстан занимает лидирующие позиции в антитопах дорожной безопасности по региону. Поэтому активисты решили не только рассказать, но и показать весь ужас ДТП. У входа в Аграрный университет висели 938 силуэтов-напоминаний о погибших.

Студенты вуза поработали регулировщиками на пешеходном переходе.

"Эта первая наша акция, мы отмечаем день памяти жертв ДТП. По всему миру это огромная проблема, и вклад Кыргызстана в эту негативную статистику велик. Мы стараемся обратить внимание государства и правительства к принятию срочных мер. Также мы пытаемся привлечь как можно больше молодежи, открыть им глаза и рассказать, что нарушение ПДД - это плохо. Силуэты, расположенные на территории, это память о 938 жертвах, погибших на дорогах Кыргызстана в минувшем году," - рассказала организатор мероприятия директор ОО "Дорожная безопасность" Чынара Касмамбетова.

Напомним, в текущем году общее количество ДТП по республике возросло, однако отмечается снижение смертности на дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами ДТП являются превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона, маневрирования, а также управление в нетрезвом виде.