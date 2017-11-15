Сделка не удалась. ФУГИ и Елена Нагорная не смогли договориться по MegaСom

Фонд управления государственным имуществом с 15 ноября завершил процесс переговоров по реализации ЗАО "Альфа Телеком" с российской предпринимательницей Еленой Нагорной. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ФУГИ.

Отмечается, что причиной прекращения диалога стали взаимные разногласия в договоренностях. Обеим сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых условий продажи, в итоге было решено прекратить переговоры.

Напомним, впервые компания была выставлена на продажу в мае 2016 года со стартовой ценой в 19 млрд сомов. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В последующем компанию несколько раз повторно выставляли на аукцион со сниженной стартовой ценой, но и тогда заявок не поступало.

В марте этого года ФУГИ вновь объявил третий аукцион со стартовой ценой в 13,5 млрд сомов, который также не состоялся. Позже ФУГИ принял решение выставить компанию на прямые торги. 25 сентября, в последний день приема документов, поступила заявка от гражданки России Елены Нагорной.

Как сообщили в ФУГИ, Нагорная готова выполнить все условия сделки: 100% акции компании приобретет за 13,5 миллиарда сомов, выплатит 7% комиссионных сборов от общей стоимости и возьмет на себя ответственность за возможные судебные иски по отношению к кыргызской стороне. Но ее платежеспособность вызвала серьезные сомнения в парламенте.

По данным российских СМИ, в России она владеет небольшим чайным бизнесом и не имеет крупных оборотов, чтобы приобрести сотового оператора за $200 миллионов.