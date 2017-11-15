Атамбаев: Кыргызстан больше месяца отрезан от ЕАЭС по прихоти Казахстана

Вступление в ЕАЭС было правильным решением. Об этом сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, Кыргызстан с большой надеждой вступал в ЕАЭС.

"Конечно, мы должны оставаться в ЕАЭС. Я ежедневно читаю российскую и казахскую прессу, о том, что Атамбаев хочет развалить ЕАЭС - это полный бред. Мы не собирались и не собираемся выходить из него. Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан больше месяца отрезан от других стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от ЕАЭС. Так кто тогда разваливает ЕАЭС? Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть, кто пишет заказные статьи", - сказал Атамбаев.

Он отметил, что блокада была устроена только из-за того, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы и не вмешиваться во внутренние дела республики.

"Не надо нам навязывать свои правила, вмешиваться во внутренние дела. И, к сожалению, говоря о будущем, хочу сказать, что пока отношения между странами будут регулироваться не принятыми и подписанными соглашениями, а капризами и прихотями некоторых президентов, сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным экономическим союзом?" - сказал Атамбаев.