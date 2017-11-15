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Атамбаев: Кыргызстан больше месяца отрезан от ЕАЭС по прихоти Казахстана

1837  9
Аида Джумашева

Вступление в ЕАЭС было правильным решением. Об этом сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, Кыргызстан с большой надеждой вступал в ЕАЭС.

"Конечно, мы должны оставаться в ЕАЭС. Я ежедневно читаю российскую и казахскую прессу, о том, что Атамбаев хочет развалить ЕАЭС - это полный бред. Мы не собирались и не собираемся выходить из него. Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан больше месяца отрезан от других стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от ЕАЭС. Так кто тогда разваливает ЕАЭС? Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть, кто пишет заказные статьи", - сказал Атамбаев.

Он отметил, что блокада была устроена только из-за того, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы и не вмешиваться во внутренние дела республики.

"Не надо нам навязывать свои правила, вмешиваться во внутренние дела. И, к сожалению, говоря о будущем, хочу сказать, что пока отношения между странами будут регулироваться не принятыми и подписанными соглашениями, а капризами и прихотями некоторых президентов, сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным экономическим союзом?" - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369636
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Казахстан
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Комментарии
Гость
15.11.2017, 11:53

Очень уважаю Вас г. А.Ш.Атамбаев.  Кто это делает, он больше потеряет. Господь все видит.

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Жалоба модератору
Voznes Lolo
15.11.2017, 11:58
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Плюсов: 7
Минусов: 3
Комментариев: 9

сули мули

Господин Атамбаев, если уж вы такой правдоруб, может скажете пару слов о лидере Северной Кореи)))

А лидер Северной Кореи к нам со своим ким-пабом не лезет и своего ким чен цатого на пост президента не продвигает

+1
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Жалоба модератору
сули мули
15.11.2017, 12:06
Карма: -42
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 201
Комментариев: 243

Voznes Lolo

сули мули

Господин Атамбаев, если уж вы такой правдоруб, может скажете пару слов о лидере Северной Кореи)))

А лидер Северной Кореи к нам со своим ким-пабом не лезет и своего ким чен цатого на пост президента не продвигает

Тогда Атамбаев мог бы просто ограничится тем, чтобы не лезли в наши внутренние дела, а не переходить на личность президента и экономики страны. Так что не логично.

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Акаев Бакиев
15.11.2017, 12:53

Просто молча ушол бы ты атамбаев !!! И всё было бы хорошо ,а сейчас сколько людей пострадали из-за тебя, а столько людей обонкротились...

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212
15.11.2017, 13:10

иногда лучше "жевать" чем так мычать....сказанное с пьяну взбесило ельбасы а народ кыргызстана страдает ПРЕЗИКдент

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кыргыз
15.11.2017, 13:18

сули мули

Тогда Атамбаев мог бы просто ограничится тем, чтобы не лезли в наши внутренние дела, а не переходить на личность президента и экономики страны. Так что не логично.

 Вот этот и личность в перед должен был думать стоит вмешиваться во внутренние дела другого государства или нет.

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Банин Александр
15.11.2017, 14:02
Карма: -41
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 128
Минусов: 169
Комментариев: 278

Назарбаев не пытался бы посадить своего человека президентом, то ничего этого не было бы. Пусть не лезет в наши дела и не получит ответа адекватного. 

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жоомарт арзыкулов
15.11.2017, 14:05
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Комментариев: 1

Шал может хватит уже

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V.P. Time
15.11.2017, 14:48
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 149
Минусов: 78
Комментариев: 393

О лидере Северной Кореи, если отстраниться от провокационного характера  испытания  ядерного оружия, вызвавшего  всплеск возмущения международного сообщества, в момент  взаимного оскорбления и угроз с америкой (рука не поднимается писать эту страну с фашистскими повадками с заглавной буквы),  можно говорить только хорошее в плане  смелого отстаивания  суверенитета своей страны. Страна не побоялась угрозы быть уничтоженной  американской флотилией, развернувшейся вокруг ее берегов.   Она не побоялась ужесточения очередных санкций.  Что может быть  важнее чем  видеть и чувствовать свою страну свободной! 

     Можно ли и нашего президента, нравится ли он нам или нет,  упрекнуть за то, что он  просто пытался отстоять суверенитет  нашей страны.  И можно ли оправдать Назарбаева, который, пользуясь географическим положением своей страны, пытается  нагнуть  соседнюю, дружественную страну. Как-то не хорошо получается, однако.

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