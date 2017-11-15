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Атамбаев: Многие страны предрекали Кыргызстану крах 

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ВБ

Многие страны предрекали Кыргызстану крах. Об этом сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию заявил президент КР Алмазбек Атамбаев.

По его словам, соседи уже обсуждали, какой стране уйдет та или иная область.

"Многие страны предрекали крах Кыргызстану. Мне говорил президент России, как обсуждался раздел, куда пойдет та область, другая. Но мы выдержали все. И даже последний финансовый кризис ударил намного сильнее по другим странам, у которых и нефть, и газ. Мы сохранили и устойчивость нашей валюты, она упала намного меньше, чем в других странах. Для развития бизнеса нужен большой рынок", -  сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369637
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
Вера Чехова
15.11.2017, 12:04
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

Не только нам пророчили распад. В зарубежной прессе сколько раз писали,что Россия доживает последние дни.

Но кукиш всем злыдням:жили, живём и будем жить!

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sarishkin jva
15.11.2017, 12:10
Карма: +26
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Комментариев: 59

это уж точно пусть все те кто предрекал нам крах изливаются желчью

пусть лучше у себя там в стране разберутся и нечего сувать свой длинный нос в дела нашего государства

Вера Чехова

Не только нам пророчили распад. В зарубежной прессе сколько раз писали,что Россия доживает последние дни.

Но кукиш всем злыдням:жили, живём и будем жить!

0
Цитировать
Жалоба модератору
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