Атамбаев: Многие страны предрекали Кыргызстану крах 

Многие страны предрекали Кыргызстану крах. Об этом сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию заявил президент КР Алмазбек Атамбаев.

По его словам, соседи уже обсуждали, какой стране уйдет та или иная область.

"Многие страны предрекали крах Кыргызстану. Мне говорил президент России, как обсуждался раздел, куда пойдет та область, другая. Но мы выдержали все. И даже последний финансовый кризис ударил намного сильнее по другим странам, у которых и нефть, и газ. Мы сохранили и устойчивость нашей валюты, она упала намного меньше, чем в других странах. Для развития бизнеса нужен большой рынок", - сказал Атамбаев.