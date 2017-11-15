Атамбаев: "Шестерки" сядут не в кресло президента, а на нары

Как известно, Омурбек Бабанов начинал свой бизнес в Казахстане, даже сменил гражданство Кыргызстана на казахское. Естественно, учитывая порядки в Казахстане Бабанов не мог вести бизнес без высоких покровителей и хороших связей с олигархами. У Бабанова тесные связи сложились с так называемой "Евразийской тройкой" - Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым, Алиджаном Ибрагимовым. Эта группа нуворишей является особо приближенной к Назарбаеву, злые языки даже говорят, что президент Казахстан имеет свою долю в бизнесе "тройки".Особого внимания заслуживает союз Бабанова с Машкевичем. Примечательно, что Машкевич стоял у истоков аферы по месторождению Кумтор, неразрывно связанной с "Сеабеко Групп". Так, президентом данной компании был гражданин Канады Борис Бирштейн, а вице-президентом Машкевич. Несмотря на поступление более выгодных предложений от ряда компаний, предпочтение было отдано корпорации "Камеко", которая без конкурса получила право на разработку Кумторского месторождения. Теперь на очереди другие крупные месторождения золота. Не исключено, что из-за имеющихся общих интересов указанная группа олигархов решит поддержать кандидатуру своего компаньона Бабанова на предстоящих президентских выборах в Кыргызстане. Без гарантий возврата своего капитала, причем с многократной окупаемостью, олигархи в политический проект вряд ли вложатся. У тройки олигархов из Казахстана есть большие интересы не только в энергетике, полезным ископаемым, они проявляют интерес и к строительству Кыргызско-Китайской железной дороги.Таким образом, в случае победы Бабанова в качестве "благодарности" за финансирование своей предвыборной кампании, Омурбек Токтогулович отдаст всю экономику страны под контроль группе олигархов Казахстана.