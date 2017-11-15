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Атамбаев: "Шестерки" сядут не в кресло президента, а на нары

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Аида Джумашева

"Шестерки" сядут не в кресло президента, а на нары", - заявил сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, просить прощения у лидера Казахстана он не намерен.

"Просить прощения должен тот, кто хочет навязать нам свои правила, свою коррупцию. Просить прощения должны те, кто хочет посадить свою "шестерку" в кресло президента Кыргызстана. "Шестерка" сядет, но не в кресло президента, а на нары", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369638
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
sarishkin jva
15.11.2017, 13:09
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Плюсов: 33
Минусов: 7
Комментариев: 59

Как известно, Омурбек Бабанов начинал свой бизнес в Казахстане, даже сменил гражданство Кыргызстана на казахское. Естественно, учитывая порядки в Казахстане Бабанов не мог вести бизнес без высоких покровителей и хороших связей с олигархами. У Бабанова тесные связи сложились с так называемой "Евразийской тройкой" - Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым, Алиджаном Ибрагимовым. Эта группа нуворишей является особо приближенной к Назарбаеву, злые языки даже говорят, что президент Казахстан имеет свою долю в бизнесе "тройки".Особого внимания заслуживает союз Бабанова с Машкевичем. Примечательно, что Машкевич стоял у истоков аферы по месторождению Кумтор, неразрывно связанной с "Сеабеко Групп". Так, президентом данной компании был гражданин Канады Борис Бирштейн, а вице-президентом Машкевич. Несмотря на поступление более выгодных предложений от ряда компаний, предпочтение было отдано корпорации "Камеко", которая без конкурса получила право на разработку Кумторского месторождения. Теперь на очереди другие крупные месторождения золота. Не исключено, что из-за имеющихся общих интересов указанная группа олигархов решит поддержать кандидатуру своего компаньона Бабанова на предстоящих президентских выборах в Кыргызстане. Без гарантий возврата своего капитала, причем с многократной окупаемостью, олигархи в политический проект вряд ли вложатся. У тройки олигархов из Казахстана есть большие интересы не только в энергетике, полезным ископаемым, они проявляют интерес и к строительству Кыргызско-Китайской железной дороги.Таким образом, в случае победы Бабанова в качестве "благодарности" за финансирование своей предвыборной кампании, Омурбек Токтогулович отдаст всю экономику страны под контроль группе олигархов Казахстана.

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Жалоба модератору
Адилет Кадыров
15.11.2017, 14:10
Карма: -24
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Комментариев: 214

А я говорил и писал, что надо этого Бабандера сажать, он лис и всегда при власти ходил. Его стоит наказать по полной. Что стоит его инициатива по бардаку в финполе, уволил всех, увеличил штат и везде посадил своих. Торпок в этом участвовал и даже своего брата пихнул туда начальником. 

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Анарбек Алмазов
15.11.2017, 15:08
Карма: +34
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Плюсов: 105
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Комментариев: 77

Атамбаев шесть лет был президентом. И все эти годы в Кыргызстане был Бабанов. И вдруг выяснилось, что Бабанова надо сажать в тюрьму. Тогда надо и Атамбаева сажать вместе с ним - за бездействие. Очнулся, называется. В Кыргызстане есть во власти люди похлеще Бабанова. В Жогорку Кенеше есть немало воров, которые купили депутатское место. Но про них Атамбаев почему-то молчит.

Президент должен следить за своим языком, а не переходить на уровень быдла. Уходил бы молча, с достоинством. Вместо этого напоследок решил устроить проблемы Кыргызстану своими речами.

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