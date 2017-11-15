Атамбаев: "Шестерки" сядут не в кресло президента, а на нары

"Шестерки" сядут не в кресло президента, а на нары", - заявил сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, просить прощения у лидера Казахстана он не намерен.

"Просить прощения должен тот, кто хочет навязать нам свои правила, свою коррупцию. Просить прощения должны те, кто хочет посадить свою "шестерку" в кресло президента Кыргызстана. "Шестерка" сядет, но не в кресло президента, а на нары", - сказал Атамбаев.