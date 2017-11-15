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Атамбаев поздравил Пахора по случаю переизбрания на пост главы Словении

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ВБ

Алмазбек Атамбаев поздравил президента Республики Словения Борута Пахора по случаю его переизбрания на пост главы страны. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Республики Словения. Ваше повторное избрание свидетельствует о высоком доверии народа. Уверен, что под Вашим руководством Словения добьется еще больших успехов. Со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему развитию и укреплению кыргызско-словенских отношений во благо наших народов. Желаю Вам, уважаемый господин президент, доброго здоровья, благополучия и успехов на Вашем ответственном посту", - отмечено в послании.

URL: http://www.vb.kg/369639
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Словения
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