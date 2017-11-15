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Водитель "Мерседеса" насмерть сбил двух мужчин в Военно-Антоновке

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Родион Решетов

В ночь с 14 на 15 ноября в селе Военно-Антоновке произошел смертельный автонаезд на пешеходов. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД КР.

По данным правоохранителей, происшествие произошло примерно в 01.30. Под колесами автомашины погибли двое мужчин 29-ти и 30-ти лет. Оба являлись уроженцами Нарынской области. Сбивший их водитель в момент аварии был трезвым и не скрылся с места ДТП.

"За рулем находился 23-летний молодой человек. В настоящее время он задержан, его автомашина поставлена на штрафстоянку, назначен ряд экспертиз. По полученными данным, погибшие были друзьями с детства и окончили одну школу", - сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД КР.

URL: http://www.vb.kg/369642
Теги:
МВД, наезд, погибшие, Чуйская область, Патрульная милиция
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