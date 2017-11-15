Атамбаева поражает бездействие ЕЭК по ситуации на границе с РК

"Меня поражает полное равнодушие к сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе руководителей стран ЕАЭС и руководства ЕЭК", - заявил сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, Тигран Саргсян должен был в колокола бить.

"Удивляет полное безразличие и равнодушие руководителей стран ЕАЭС и руководителя ЕЭК во главе с Тиграном Саргсяном, который должен был в колокола бить, бегать. Абсолютно наплевать. Эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан. Такова горькая правда, таковы факты. Да, я вчера смотрел прогноз правительства о том, что из-за блокады Кыргызстан потеряет 0,3% ВВП. Мы это переживем, будет 2,6%. Руководством Казахстана и бездействием комиссии ЕАЭС наносится непоправимый ущерб имиджу, репутации ЕАЭС в глазах мирового сообщества и в глазах наших соседей по региону. Кто захочет войти в этот Союз, который только на бумажке, в котором ни один договор не действует. Действуют и работают только капризы и прихоти какого-нибудь "царька", - заявил Атамбаев.