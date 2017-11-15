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Атамбаева поражает бездействие ЕЭК по ситуации на границе с РК

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ВБ

"Меня поражает полное равнодушие к сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе руководителей стран ЕАЭС и руководства ЕЭК", - заявил сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, Тигран Саргсян должен был в колокола бить.

"Удивляет полное безразличие и равнодушие руководителей стран ЕАЭС и руководителя ЕЭК во главе с Тиграном Саргсяном, который должен был в колокола бить, бегать. Абсолютно наплевать. Эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан. Такова горькая правда, таковы факты. Да, я вчера смотрел прогноз правительства о том, что из-за блокады Кыргызстан потеряет 0,3% ВВП. Мы это переживем, будет 2,6%. Руководством Казахстана и бездействием комиссии ЕАЭС наносится непоправимый ущерб имиджу, репутации ЕАЭС в глазах мирового сообщества и в глазах наших соседей по региону. Кто захочет войти в этот Союз, который только на бумажке, в котором ни один договор не действует. Действуют и работают только капризы и прихоти какого-нибудь "царька", - заявил Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369643
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ЕАЭС
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Комментарии
сули мули
15.11.2017, 12:04
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Минусов: 201
Комментариев: 243

Атамбаев поражен бездействием ЕАК, Назарбаев поражен "храбростью" Атамбаева, люди КЗ и КГ поражены болтливостью одного президента и обидчивостью другого... все мы чем-то поражены. Это так поразительно!!!

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Жалоба модератору
sarishkin jva
15.11.2017, 12:04
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Комментариев: 59

полностью согласна  с главой государства  ведь они должны были уже давно все урегулировать,охладить пыл соседнего государства точнее елбасы,который перевел свою  личную обиду на политическую плоскость 

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Чолпон Шакирова
15.11.2017, 14:38
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Комментариев: 274

Имидж ЕАЭС испорчен и это факт. На примере нас остальные желающие поняли одно, если кто-то быканет грубо говоря, то смысла нет в существовании в союзе. Надо это как то решать, а не ждать пока Шал помрет, но и это неплохой вариант, мы же далее можем основываясь на этом опыте придерживаться линии, что нам опасно работать в союзе при этом исключая варианты партнерства с Китаем и с Узбекистаном. 

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