Не лыком шиты. Сварщики из КР стали призерами на международном конкурсе

Пятеро сварщиков из Кыргызстана заняли призовые места на международном конкурсе по сварочным работам в Китае.

С 4 по 14 ноября в городе Ланфан (провинция ХэБэй), состоялся первый турнир по сварке среди стран – членов Шанхайской организации сотрудничества. Конкурс проводился по аргонной, электро-дуговой и полуавтоматической сварке.

Показать свое мастерство в Поднебесную съехались 58 мастеров сварочного дела из 14 стран – участниц, государств-наблюдателей и стран-партнеров ШОС.

Кыргызстанские сварщики достойно представили нашу страну на этом высоком мероприятии. Более того, пятеро специалистов из КР заняли призовые места в различных номинациях. Так, бронзовую медаль получил работник ОсОО "Алтынкен" Койчубек Салыбаев, вторые места заняли – Азамат Ишбаев (ОАО "Бишкектеплосеть"), Вячеслав Клепачев (ОАО "Бишкеккурулуш" и Субанкул Шерматов (ОсОО "Фулл Голд Майнинг"). Золото же заслужил электросварщик ОсОО "Абдыш-Ата" Юрий Гончаренко.

"Конкурс прошел на высочайшем организационном уровне. Кроме, собственно, самой конкурсной программы, состоялись конференции, лекции, семинары, тренинги, экскурсии по заводам и музеям, мастер-классы и спортивно-культурные мероприятия. Сварщики разных стран поделились навыками и опытом работы, ознакомились с новыми подходами и технологиями сварки, современным оборудованием и сварочным материалом. Эти мероприятия были очень полезны для участников, и мы благодарим китайских партнеров за приглашение и организацию этого конкурса", – сообщил начальник технической инспекции Федерации профсоюзов КР Догдурбай Тыныбеков.