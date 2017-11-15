Досрочные парламентские выборы. Избавиться от балласта и двигаться вперед

Отечественная пресса все чаще публикует предположения и догадки о возможном роспуске Жогорку Кенеша. Как таковых серьезных оснований для досрочного прекращения полномочий действующих депутатов нет. Однако, по мнению экспертов, покладистость и беззубость парламента нельзя рассматривать как признак его адекватности и продуктивности. Чтобы совершить рывок в развитии, Кыргызстану нужна качественно новая законодательная ветвь власти. И этот вопрос, если руководство страны строит серьезные планы на будущее, имеет принципиальное значение.

Всенародно избираемый орган государственной власти, имеющий достаточно серьезные рычаги управления, слаб и разрознен. Продуктивность стремится к нулю из-за интриг, которые в буквальном смысле раздирают палату. Если посмотреть на кадровый состав парламента, создается впечатление, что большая часть тех, кто там заседает, шли в депутаты только для того, чтобы, прикрываясь иммунитетом, избегать ответственности за коррупционные преступления и воровство. Многим из нынешних народных избранников было абсолютно без разницы, в какую партию воткнуться, они платили сотни тысяч долларов, чтобы войти в первую десятку списка и заполучить вожделенные мандаты.

Время при избрании нынешнего созыва Жогорку Кенеша было еще другое. Тогда взяточники, политические коммерсанты и олигархи полагали, что их пришествие в парламент, во-первых, сделает их неприкасаемыми, во-вторых, позволит продвигать личные бизнес-интересы. Но вышло все наоборот, наиболее одиозные персоны уже находятся в местах лишения свободы, еще ряд личностей с сомнительной репутацией на подходе туда. А все остальные притаились и стараются помалкивать только потому, что в нынешних условиях борьбы с коррупцией просто не хотят повторить судьбу Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой, Алмамбета Шыкмаматова, Каната Исаева и других персонажей, подозреваемых во взяточничестве и коррупции.

Именно сейчас на поверхность всплывают все темные дела из прошлого многих деятелей. Так получилось, что первыми на карающий меч правосудия, во многом благодаря собственной инициативе, напоролись члены фракции "Ата Мекен". Текебаев сел за крупную взятку первым, потянув за собой соратников, обслуживавших его интересы.

В партии "Кыргызстан" начал мутить воду ее лидер Канат Исаев. Он и ранее пытался скрыть следы коррупционных преступлений, совершенных в бакиевский период на посту мэра Токмака, но когда осознал, что депутатский мандат не гарантирует ему неприкосновенности, решил уйти от уголовной ответственности другим путем - через участие в государственном перевороте. По данным нашего источника, следствие располагает показаниями, что после путча, готовившегося сразу после проведения президентских выборов, Исаев намеревался занять пост спикера ЖК.

Бежал за кордон Омурбек Бабанов, и по сведениям людей, хорошо знакомых с его ситуацией и делами, в обозримой перспективе политик не планирует возвращаться в Кыргызстан. Он обвиняется в серьезных преступлениях против народа и государства. И пока бывший лидер РАЖ якобы лечится где-то за рубежом, среди его коллег полным ходом идут разборки, которые вот-вот перерастут в публичные скандалы. Во фракции царит полный хаос.

Есть вопросы у органов дознания и к тем депутатам, которые тише воды, ниже травы. Бирболовец Игорь Чудинов рта ни разу не открывал на заседании парламента, но и ему грозит реальный тюремный срок за сомнительные дела прошлого. Он фигурант уголовного дела, связанного с экс-депутатом Карганбеком Самаковым по незаконной трансформации земли. Буквально накануне обвинение запросило для бывшего премьер-министра Чудинова 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшем будущем серьезные проблемы из-за неладов с законом могут возникнуть как минимум еще у двух бирболовцев – Исхака Пирматова и Акылбека Жапарова.

Список парламентариев, претендующих на привлечение к уголовной ответственности, время от времени пополняется и ширится. Так что дееспособность нынешнего состава парламента неспроста вызывает вопросы. Эксперты очень сомневаются, что с таким набором депутатов можно решать какие-то глобальные задачи на государственном уровне и разрабатывать серьезные программы развития.

По мнению политологов, достаточно скоро ситуация созреет до того, что роспуск парламента станет неизбежен. Это будет необходимо для проведения намеченных реформ и преобразований. И, по мнению политологов, этот процесс приведет к тому, что после новых выборов в Жогорку Кенеше произойдут качественные изменения. Коррупционеры туда уже не полезут, так как их нахождение в публичном политическом пространстве стало небезопасно для них самих. Начнут работать новые принципы формирования партийных списков, и после утверждения их уже нельзя будет тасовать. И, наконец, само голосование с применением биометрии и электронной обработкой бюллетеней, как все убедились, исключает подтасовки и фальсификации.

Состоявшиеся выборы президента наглядно показали, что теперь голос каждого гражданина Кыргызстана имеет вес и способен повлиять на политический расклад. Поэтому очень интересно посмотреть, пройдут ли в парламент те, кто последние два года там увлеченно плел интриги. Хуже новый Жогорке Кенеш точно не будет.