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Атамбаев поблагодарил южан за то, что они перетерпели блокаду РУз в 2014 г.

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Аида Джумашева

Сегодня, 15 ноября,  на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что он помнит блокаду Узбекистана в 2014 году.

Он напомнил, что тогда РУз отключила газ кыргызстанцам на юге.

"Я помню блокаду 2014 года. По прихоти такого же престарелого президента другой страны югу Кыргызстана отключили газ. Просто по прихоти. Около миллиона кыргызстанцев, живущих на юге страны, остались без газа и без света, потому что все сразу перешли на электричество. Отключили весной, но это продолжалось до января 2015 года. Осень была холодной,  снег выпал рано, зима была сырой. Люди сидели без света и газа. Я летал в Ош и другие города юга, встречался с жителями. И слышал одно: простые граждане - и кыргызы, и узбеки, и русские говорили: вы наш президент, и нам независимость, честь дороже, мы перетерпим это. И мы перетерпели. Я  благодарен жителям, которые сидели в ту холодную зиму без света и газа за это. Это навсегда будет в моем сердце. Вы - настоящие патриоты нашей страны", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369648
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Узбекистан
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Комментарии
сули мули
15.11.2017, 11:57
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Комментариев: 243

Если честно устали терпеть... не терпилы мы.

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sarishkin jva
15.11.2017, 12:43
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случай с блокадами с подножками у нас не в первые.были времена когда еще один сосед пытался перекрыть кислород нашей стране вставлял все возможные рычаги и благодаря АША нам удалось миновать все и надеюсь в скором времени и эту блокаду минуем 

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Тимур Байнудинов
15.11.2017, 14:32
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сули мули

Если честно устали терпеть... не терпилы мы.

Тебе ли говорить вообще что то, сидишь в теплом месте, тяжелее нотника не таскаешь ничего, получаешь от беглеца тысячи долларов за критику президента, у тебя все есть и грех жаловаться, но ты строишь из себя чернорабочего из горного села... Не надо ломать комедию, иди, там еще зп Олигаршонок передал...

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