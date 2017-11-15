По акцизу на алкоголь в бюджет не поступило запланированных 32 млн сомов

По акцизу на алкогольную продукции в бюджет не поступило запланированных 32 млн сомов. Об этом сегодня, 15 ноября, на заседании Жогорку Кенеша сказал глава Налоговой службы Октябрь Абдыкаимов.

Как отмечает Абдыкаимов, по плану на акцизах алкоголя должно было поступить 268 млн сомов, однако собрали всего 236 млн. Этот показатель также ниже прошлогоднего на 100 млн сомов.

Сегодня парламент рассмотрел поправки в Кодекс КР об административной ответственности. Согласно поправкам Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации предлагает узаконить за собой контроль за штрафами на алкоголь.

Такое предложение Минсельхоз озвучил согласно постановлению правительства, где передаются функции налоговой службы по государственному регулированию и контролю за производством и/или оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции министерству.

В связи с этим целый год никто не налагал штрафы в сфере контроля за алкогольной продукцией.