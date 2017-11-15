Футбол: Кыргызстан все еще сохраняет шансы на выход в финал Кубка Азии

Благодаря последней победе над сборной Макао футболисты Кыргызстана сохраняют шансы на выход в финальный раунд Кубка Азии-2019.

Отметим, вчера сборная на выезде обыграла со счетом 4:3 хозяев поля - Макао. Первый тайм кыргызстанцы вели в счете 2:0, счет открыл Виталий Люкс, а затем Антон Землянухин на 25-й минуте успешно реализовал пенальти.

В начале второго тайма тот же Землянухин довел счет до 3:0, однако им хватило сил удержать этот счет всего 18 минут. Затем в течение 7 минут хозяева забили два гола подряд и счет сократился с разницей в один гол - 3:2.

Вышедший на замену в концовке матча сумел оформить еще один гол, соперники также снова успели забить ответный гол и тем самым установили окончательный счет в матче - 4:3 в пользу кыргызстанцев.

В параллельном матче сборная Мьянмы сыграла вничью с Индией - 2:2. Отметим, в группе "А" в рамках отбора участвуют вышеупомянутые 4 сборные.

Напомним, в прошлом туре Мьянма также сыграла вничью с нашими футболистами с аналогичным счетом. А предыдущая встреча двух команд в Бишкеке не состоялось из-за угроз теракта.

В турнирной таблице в группе "А" единоличным лидером является Индия, которая набрала 13 очков и уже обеспечила себе выход в финал. Теперь борьба идет за вторую путевку, на которую претендуют Мьянма и Кыргызстан. В настоящее время кыргызстан идет на втором месте, набрав 7 очков, а у Мьянмы 5 очков. Добавим, что Азиатская футбольная конфедерация пока не вынесла решения по отмененному матчу между этими сборными.

К тому же, в запасе у сборных по одному матчу - у Кыргызстана с Индией, у Мьянмы с Макао. Встречи состоятся в марте 2018 года. Чтобы выйти в финальный этап Кыргызстану необходимо добиться победы над Индией и ждать результатов или осечки нынешнего главного соперника на путевку.