В ходе телемоста КР и РФ обсудили проблемы региональной безопасности

В рамках телемоста между Бишкеком и Кемерово (Россия) эксперты двух стран обсудили перспективы сотрудничества Кыргызстана и России в сфере идеологии, научно-образовательного и культурного сотрудничества, вопросы региональной безопасности и противодействия религиозному экстремизму в молодежной среде.

"Сотрудничество между странами должно осуществляться не только между президентами, депутатами и правительствами. Не менее важной составляющей является такой элемент, как народная дипломатия, одним из составляющих которой должно стать взаимодействие на экспертном уровне, учитывая, что оценки и рекомендации независимых специалистов нередко отражаются в межгосударственных документах, подписываемых на высоком уровне. Поэтому наш сегодняшний диалог имеет своей целью обсудить не только актуальные для обеих сторон вопросы, но и возможности реального сотрудничества в их решении", - подчеркнул, открывая встречу, модератор из Бишкека, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир" Игорь Шестаков.

Определяя тематику диалога, эксперт отметил, что на сегодняшний день вопросы безопасности являются не менее актуальными для Евразийского экономического союза, нежели другие направления.

"Наш первый телемост с Кемерово мы неслучайно решили посвятить вопросам научно-образовательного и культурного сотрудничества и формирования идеологии. Ведь именно эти сферы являются важными инструментами в профилактике радикального религиозного экстремизма, который, как известно, является одной из главных угроз безопасности Евразийской интеграции, учитывая масштабы его влияния", - добавил Игорь Шестаков.

"Мы разработали специальные инструменты мониторинга чувствительности молодежи к радикальным идеям. Должен отметить, что в последние годы мы видим всплеск радикальных настроений, появляются все новые и новые группы, которые пропагандируют те или иные виды экстремизма, не всегда они связаны с религией, но все их объединяет одно – новых адептов они находят в социальных сетях", - рассказал заместитель директора Сибирского института социально-политических исследований Вадим Шиллер.

Он также предложил коллегам из Кыргызстана апробировать данные наработки и, используя инструменты, имеющиеся у Сибирского института социально-политических исследований, провести аналогичный мониторинг среди кыргызстанской молодежи.