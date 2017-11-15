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Атамбаев не намерен просить прощения у Назарбаева (видео)

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Аида Джумашева, Янис Свикланс

Сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен извиняться перед главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Он сравнил нынешнюю ситуацию на границе с газовой блокадой Узбекистана в 2014 году.

"Тогда многие говорили, что Атамбаев должен поехать в Узбекистан, в ножки поклониться. В свое время Акаев, Бакиев ездили на поклон, отдавали наши земли, продавали наши национальные богатства, предавали интересы государства. Мне рассказали главы других стран, что у Ельцина, как только он выпьет, лучшим барабаном была лысина Акаева. Никогда такого больше не должно быть. Сооронбай Шарипович, Сапар Джумакадырович, никогда. Если сами себя не будем уважать, кто это будет делать? И сейчас я наблюдаю, как точно так же вопят некоторые политиканы и некоторые депутаты парламента, что Атамбаеву надо поехать, извиниться, в ножки поклониться. Все это политическое дерьмо, которым абсолютно недорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться в дела Кыргызстана, за то, что потребовал уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана? Законы Казахстана также запрещают вмешиваться в законы другой страны. Отныне хочу предупредить, как всенародно избранный президент Кыргызстана, я ездил не впервые по стране. Я видел, что люди сейчас мне верят еще больше. Хочу предупредить, что никто не должен навязывать, как нам жить, кого избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана,  те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369653
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нурсултан Назарбаев
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Комментарии
sarishkin jva
15.11.2017, 12:27
Карма: +25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 35
Минусов: 10
Комментариев: 59

Трудностиперехода через границу Казахстана наших граждан надо воспринимать не как якобы усиление мер безопасности из-за выборов в Кыргызстане, а как откровенный демарш властей соседнего государства с целью

поддержки Бабанова.Новласти Казахстана совершили ошибку, думая, что своим давлением могут заставить

голосовать кыргызстанцев за Бабанова. Кыргызстанцы не тот народ, который можно запугать и им можно манипулировать.Всякиекомментарии о том, что это ответная мера на речь президента Кыргызстана, не

отражают полную картину. Это реализация плана по поддержке определенного кандидата в президенты, то есть Бабанова, который ездил, образно говоря, на поклон к Назарбаеву.Онирассчитывают, что недовольство народа

обернется против власти Кыргызстана и тогда их ставленник, выдвиженец может перехватить инициативу и попытается использовать растущую напряженность в стране в своих целях.ОкружениеНазарбаева, которое уже сильно подставило его, сильно рискует, идя на такие шаги, так как мы все видели, какой был эффект от речи Атамбаева, когда он жестко раскритиковал власть в Казахстане.Анасчет Бабанова можно просто сказать,

что он оказался игрушкой и марионеткой в руках отдельных казахских олигархов.

0
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Жалоба модератору
сули мули
15.11.2017, 13:09
Карма: -44
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 162
Минусов: 206
Комментариев: 243

Как стало из источников, вызывающих доверие ... Назарбаеву по х..й на его извинения)))

-1
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кыргыз
15.11.2017, 13:22

сули мули

Как стало из источников, вызывающих доверие ... Назарбаеву по х..й на его извинения)))

Старикашка тиран заслужил не доверии, убил своего зятя а далее не стоит что ли бо сказать.

0
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Эльвира Бегимбаева
15.11.2017, 13:47
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 25
Комментариев: 42

Ой господи как будто этот казахский маразматик заслуживает извинений. Он не вечный. В Казахстане грызня начнется, как только он копыта откинет.

+2
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Адилет Кадыров
15.11.2017, 14:08
Карма: -23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 96
Минусов: 119
Комментариев: 214

Скажем еще раз спасибо Балапану и его попытке стать шестеркой Назарбаева и продать нас в неизвестность. 

+1
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Кордай
15.11.2017, 14:08

кыргыз

сули мули

Как стало из источников, вызывающих доверие ... Назарбаеву по х..й на его извинения)))

Старикашка тиран заслужил не доверии, убил своего зятя а далее не стоит что ли бо сказать.

Да ещё всех олигархов на счётчик посадил. Я это шёпотом сказал если что.

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Райзап
15.11.2017, 14:23

Ельцин Туркменбаши Каримов близиться черед шала.

0
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Вера Чехова
15.11.2017, 15:23
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 2
Комментариев: 6

сули мули

Как стало из источников, вызывающих доверие ... Назарбаеву по х..й на его извинения)))

Ну, ваши источники известны - Бабанов.  Только до этого, все бабановские тролли всё аки обосцали : "АША надо извинится перед елбасы",

+2
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пилот
15.11.2017, 16:51

Правильно говорит Атамбаев. Че просить прощение? Не мы отправили Баранова в гости к нему. Не мы закрыли границу. В свое время Узбекистан закрыл газ и мы подключились к Российскому. Теперь Назарбаев закрыл границу, и нам надо переключиться к более надежным уже партнерам. Назарбаев уйдет скоро и так братья казахи уже ждут этого годами

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эрикссон
15.11.2017, 17:11

правильно Алмазик..

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сары
15.11.2017, 17:29

ну все теперь кто-то окончательно допипии теперя уж точно елбасы дышать не даст.

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Анарбек Алмазов
15.11.2017, 17:31
Карма: +37
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Плюсов: 121
Минусов: 84
Комментариев: 96

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-1
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Ustyni cerom
15.11.2017, 17:56
Карма: +2
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Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 4

Анарбек Алмазов, Бабанов стал оскорблять АША задолго до выборов, но через росс. СМИ подконтрольные его френдам олигархам и посредством черного пиара в "разоблачительных видео". Весь этот гон Байсалова на АША, был оплачен БОТом. Он играл как заядлый кукловод чужими руками и языками, но очень сильно покололся. 

0
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Анарбек Алмазов
15.11.2017, 18:22
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Плюсов: 121
Минусов: 84
Комментариев: 96

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-1
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Таисия Родионова
15.11.2017, 22:25
Карма: -15
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Плюсов: 22
Минусов: 37
Комментариев: 29

Эльвира Бегимбаева

Ой господи как будто этот казахский маразматик заслуживает извинений. Он не вечный. В Казахстане грызня начнется, как только он копыта откинет.

Назарбаев слов нет, Астану отстроил, но долг у Казахстана внешний аховый, всем заправляют олигархи с двойным гражданством. Теперь он решил стать врагом для  кыргызов,  ведёт себя, как параноик.

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Айбек Абылгазиев
15.11.2017, 22:43
Карма: +14
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Плюсов: 36
Минусов: 22
Комментариев: 69

Правильно сказал Президент Атамбаев, что прежде чем жечь дом соседа , нужно подумать, что ветер может сменится, и загорится свой дом! Назарбаев когда вмешшивался во внутренние дела Казахстана потерял нюх. Теперь его нюх открылся и стал чувствовать гарь в своем доме! Оппозиция в Казахстане как никогда взбодрилась, и начала действовать! Из-за закрытых границ остановился импорт из Кыргызстана овощей и фруктов, теперь наблюдается повышение цен на рынках Алматы и др. Наблюдается дефицит  бензина и ГСМ. И это в той стране которая добывает нефть! Получается Атамбаев был прав, когда говорил, что Назарбаев и олигархи обворовывают Казахский народ! Потому что не логично стране со всей таблицой Менделеева, иметь 167 миллиардов госдолга!  

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Анарбек Алмазов
15.11.2017, 23:10
Карма: +37
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Плюсов: 121
Минусов: 84
Комментариев: 96

Айбек Абылгазиев

Получается Атамбаев был прав, когда говорил, что Назарбаев и олигархи обворовывают Казахский народ! Потому что не логично стране со всей таблицой Менделеева, иметь 167 миллиардов госдолга!  

Вот так людей и обманывают. Про какие-то 167 миллиардов госдолга рассказывают. Государственный долг Казахстана на начало 2017 года составлял 12,9 миллиардов долларов.

При этом золотовалютные запасы Казахстана составляют 30 млрд. долларов, т.е. Казахстан в любой момент может шутя перекрыть свой гос. долг в 12,9 миллиардов долларов.

Абылгазиев перепутал госдолг и долг частного сектора. Причем долг частного сектора - это всего лишь кредиты международных банков и вклады иностранного капитала.

Сравните с Кыргызстаном: госдолг - 4 миллиарда, золотовалютные резервы - всего лишь 2 миллиарда. Так что Казахстан - это богатая, развитая страна.

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