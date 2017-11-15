Атамбаев не намерен просить прощения у Назарбаева (видео)

Сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен извиняться перед главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Он сравнил нынешнюю ситуацию на границе с газовой блокадой Узбекистана в 2014 году.

"Тогда многие говорили, что Атамбаев должен поехать в Узбекистан, в ножки поклониться. В свое время Акаев, Бакиев ездили на поклон, отдавали наши земли, продавали наши национальные богатства, предавали интересы государства. Мне рассказали главы других стран, что у Ельцина, как только он выпьет, лучшим барабаном была лысина Акаева. Никогда такого больше не должно быть. Сооронбай Шарипович, Сапар Джумакадырович, никогда. Если сами себя не будем уважать, кто это будет делать? И сейчас я наблюдаю, как точно так же вопят некоторые политиканы и некоторые депутаты парламента, что Атамбаеву надо поехать, извиниться, в ножки поклониться. Все это политическое дерьмо, которым абсолютно недорога наша страна. За что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться в дела Кыргызстана, за то, что потребовал уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана? Законы Казахстана также запрещают вмешиваться в законы другой страны. Отныне хочу предупредить, как всенародно избранный президент Кыргызстана, я ездил не впервые по стране. Я видел, что люди сейчас мне верят еще больше. Хочу предупредить, что никто не должен навязывать, как нам жить, кого избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана, те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию", - сказал Атамбаев.