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Атамбаев: Кыргызстан от блокад становится сильнее

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Аида Джумашева

Кыргызстан от блокад становится сильнее. Об этом сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в подобных случаях республика узнает свои слабые места.

"Мы пережили блокаду 2010 года, энергоблокаду 2014 года, мы переживем и эту блокаду. Хотя и сейчас есть одна жертва. Гражданка Казахстана, стоя в очереди на КПП, умерла, к сожалению. Кыргызстан от таких блокад и "наездов" становится сильнее и крепче. Мы узнаем свои слабые места. Все президенты, все диктаторы рано или поздно уйдут. Иногда по своей воле, иногда по воле народа, иногда по воле божьей их выносят ногами вперед. Но все равно уходят, а народы остаются. Так было и всегда будет. У всех народов Средней Азии есть поговорка: сосед ближе и роднее, чем дальний родственник. И мы, соседи, должны жить в мире и согласии, уважать друг друга, относиться на равных", - сказал Атамбаев.

Он добавил, что когда один сосед поджигает дом другого, он должен помнить, что ветер может перемениться и огонь перейти на его дом.

URL: http://www.vb.kg/369655
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
sarishkin jva
15.11.2017, 12:36
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 7
Комментариев: 59

Как стало известно отисточников, заслуживающих доверие,

соратник Омурбека Бабанова, депутат ЖК

КР от фракции Фархад Иминов побывал в

Казахстане, где провел встречи с

высокопоставленными лицами соседнего

государства. Во время встреч Ф.Иминов

попросил деньги для организации массовых

митингов сразу же после президентских

выборов 15 октября этого года с целью

поддержки О.Бабанова и давления на

власть. Иминов рассказал, что после ряда

просчетов рейтинг Бабанова падает,

поэтому надо готовится к жесткому

противостоянию на улицах, где будут

звучать обвинения в фальсификации

выборов.Помимо этого, Иминов попросил

закрыть границу и на полную мощь

использовать как рычаг давления трудовых

мигрантов из Кыргызстана в Казахстане.

Депутат при этом просил усилить давление

на мигрантов и депортировать часть

кыргызстанцев на родину.Самое

примечательное в данной ситуации то,

что Иминов использовал свои связи в

уйгурской диаспоре и вышел прямо на

всесильного шефа казахских спецслужб

Карима Масимова – этнического уйгура.

Стоит отметить, что в Казахстане Масимов

пользуется сильным влиянием на Назарбаева,

в то же время самый ненавистный политик

для простых казахов, которые открыто

говорят, что глава КНБ Казахстана ведет

антиказахскую политику. Теперь усилиями

подчиненных структур Масимов пытается

столкнуть два народа. Как бы это не

хотелось говорить, но представители

двух народов – уйгур и курдов, которые

не имеют своего государства, пытаются

теперь поставить под вопрос государственность

кыргызов и казахов. Это не касается всех

уйгур и курдов, это касается их сородичей,

которые подставляют свои народы, которые

мирно живут в Казахстане и Кыргызстане.Иминов

Фархат за сентябрь и октябрь 2017 года из

Кыргызстана в Казахстан выезжал 4 раза.

+1
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Жалоба модератору
sarishkin jva
15.11.2017, 12:38
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 7
Комментариев: 59

Как стало известно от источников, заслуживающих доверие, соратник Омурбека Бабанова, депутат ЖК КР от фракции Фархад Иминов побывал в Казахстане, где провел встречи с высокопоставленными лицами соседнего государства. Во время встреч Ф.Иминов попросил деньги для организации массовых митингов сразу же после президентских выборов 15 октября этого года с целью поддержки О.Бабанова и давления на власть. Иминов рассказал, что после ряда просчетов рейтинг Бабанова падает, поэтому надо готовится к жесткому противостоянию на улицах, где будут звучать обвинения в фальсификации выборов.Помимо этого, Иминов попросил закрыть границу и на полную мощь использовать как рычаг давления трудовых мигрантов из Кыргызстана в Казахстане. Депутат при этом просил усилить давление на мигрантов и депортировать часть кыргызстанцев на родину.Самое примечательное в данной ситуации то, что Иминов использовал свои связи в уйгурской диаспоре и вышел прямо на всесильного шефа казахских спецслужб Карима Масимова – этнического уйгура. Стоит отметить, что в Казахстане Масимов пользуется сильным влиянием на Назарбаева, в то же время самый ненавистный политик для простых казахов, которые открыто говорят, что глава КНБ Казахстана ведет антиказахскую политику. Теперь усилиями подчиненных структур Масимов пытается столкнуть два народа. Как бы это не хотелось говорить, но представители двух народов – уйгур и курдов, которые не имеют своего государства, пытаются теперь поставить под вопрос государственность кыргызов и казахов. Это не касается всех уйгур и курдов, это касается их сородичей, которые подставляют свои народы, которые мирно живут в Казахстане и Кыргызстане.Иминов Фархат за сентябрь и октябрь 2017 года из Кыргызстана в Казахстан выезжал 4 раза.

+1
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Жалоба модератору
Горожанин
15.11.2017, 12:46

Кроме поиска врагов и назначения виноватых ничего нового не придумал. 

-1
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Жалоба модератору
Бермет Осмонкулова
15.11.2017, 14:24
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 67
Минусов: 50
Комментариев: 160

Любой кризис – это новые возможности.

Это сказал великий Уинстон Черчиль!

0
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Жалоба модератору
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