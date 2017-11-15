Атамбаев: Кыргызстан от блокад становится сильнее

Кыргызстан от блокад становится сильнее. Об этом сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в подобных случаях республика узнает свои слабые места.

"Мы пережили блокаду 2010 года, энергоблокаду 2014 года, мы переживем и эту блокаду. Хотя и сейчас есть одна жертва. Гражданка Казахстана, стоя в очереди на КПП, умерла, к сожалению. Кыргызстан от таких блокад и "наездов" становится сильнее и крепче. Мы узнаем свои слабые места. Все президенты, все диктаторы рано или поздно уйдут. Иногда по своей воле, иногда по воле народа, иногда по воле божьей их выносят ногами вперед. Но все равно уходят, а народы остаются. Так было и всегда будет. У всех народов Средней Азии есть поговорка: сосед ближе и роднее, чем дальний родственник. И мы, соседи, должны жить в мире и согласии, уважать друг друга, относиться на равных", - сказал Атамбаев.

Он добавил, что когда один сосед поджигает дом другого, он должен помнить, что ветер может перемениться и огонь перейти на его дом.