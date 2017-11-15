Погода
$ 69.72 - 69.90
€ 82.27 - 82.68

Работающие в Южной Корее и Турции могут получать свои пенсии в КР

164  0
Гулиза Авазова

Правительство Кыргызстана подписало меморандум с Южной Кореей и Турцией по переводу пенсий гражданам, которые работают в этих странах. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Абжапарова, чтобы получить пенсии, граждане Кыргызстана, которые работали в других странах, должны подавать заявление в Соцфонд о получении выплат.

Он заметил, что сейчас страны ЕАЭС обсуждают соглашение по обеспечению пенсией своих граждан, которые работают в этих странах. В частности, документ одобрили, помимо Кыргызстана, Армения и Казахстан. В настоящее время Россия рассчитывает пенсионный коэффициент.

Также министр добавил, что для установления полного размера пенсии кыргызстанцам необходимо нарабатывать трудовой стаж, так как он важен при расчете пенсии, в противном случае она будет устанавливаться в 10% от среднего оклада.

URL: http://www.vb.kg/369658
Теги:
Южная Корея, парламент, пенсии, трудовая миграция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  