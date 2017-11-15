Работающие в Южной Корее и Турции могут получать свои пенсии в КР

Правительство Кыргызстана подписало меморандум с Южной Кореей и Турцией по переводу пенсий гражданам, которые работают в этих странах. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Абжапарова, чтобы получить пенсии, граждане Кыргызстана, которые работали в других странах, должны подавать заявление в Соцфонд о получении выплат.

Он заметил, что сейчас страны ЕАЭС обсуждают соглашение по обеспечению пенсией своих граждан, которые работают в этих странах. В частности, документ одобрили, помимо Кыргызстана, Армения и Казахстан. В настоящее время Россия рассчитывает пенсионный коэффициент.

Также министр добавил, что для установления полного размера пенсии кыргызстанцам необходимо нарабатывать трудовой стаж, так как он важен при расчете пенсии, в противном случае она будет устанавливаться в 10% от среднего оклада.