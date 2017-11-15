Погода
$ 69.72 - 69.90
€ 82.27 - 82.68

Атамбаев: Не нужно слушать тех, кто вопит в парламенте

262  2
Аида Джумашева

"Не нужно слушать тех, кто вопит в парламенте", - заявил сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, правительству нужно брать кредиты на развитие страны.

"Благодаря энергоблокаде 2014 года мы добились энергонезависимости. Теперь мы видим, что инфраструктурные проекты необходимы Кыргызстану. Когда какой-нибудь депутат парламента - Зиядин Жамалдинов орет, зачем мы берем кредиты на дороги, на энергетику - это враг Кыргызстана. Если бы в то время депутаты меньше орали в парламенте, правительство взяло бы кредит, и построили бы дороги альтернативные, и был бы альтернативный рынок. На ту же железную дорогу - на альтернативный маршрут согласны уже теперь. И надо брать кредит и не слушать тех, кто вопит в парламенте. Если парламент впредь будет мешать развиваться, тогда нам не нужен такой парламент", - сказал Атамбаев.

Он посоветовал депутатам думать не о себе и своем кармане, а о стране.

URL: http://www.vb.kg/369659
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Зиятдин Жамалдинов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
sarishkin jva
15.11.2017, 13:50
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 33
Минусов: 7
Комментариев: 59

нашим депам лишь бы повопить поадвокатствовать всяким мародерам или же вообще "смыться" наплевав на все и при этом наживаясь за счет простых людей да и вообще зачем нам маленькой стране столько депов сократить число до минимума и вдолбить им свои обязанности .чтоб знали.а не так как сейчас своих обязанностей не знают ,но еще и умудряются кого -то учить уму и разуму 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Руслан Рустамович
15.11.2017, 14:20
Карма: -15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 100
Комментариев: 204

Считаю что парламент у нас бесполезный. Все 120 баранов ни на что не годны, каждый из них думает о себе и о своей возможности заработать пока есть у него мандат. Парламент надобно сократить до 50 и давать мандаты только тем, кто реально набрал больше голосов на выборах, а не по спискам. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  