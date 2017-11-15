Атамбаев: Не нужно слушать тех, кто вопит в парламенте

"Не нужно слушать тех, кто вопит в парламенте", - заявил сегодня, 15 ноября, на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, правительству нужно брать кредиты на развитие страны.

"Благодаря энергоблокаде 2014 года мы добились энергонезависимости. Теперь мы видим, что инфраструктурные проекты необходимы Кыргызстану. Когда какой-нибудь депутат парламента - Зиядин Жамалдинов орет, зачем мы берем кредиты на дороги, на энергетику - это враг Кыргызстана. Если бы в то время депутаты меньше орали в парламенте, правительство взяло бы кредит, и построили бы дороги альтернативные, и был бы альтернативный рынок. На ту же железную дорогу - на альтернативный маршрут согласны уже теперь. И надо брать кредит и не слушать тех, кто вопит в парламенте. Если парламент впредь будет мешать развиваться, тогда нам не нужен такой парламент", - сказал Атамбаев.

Он посоветовал депутатам думать не о себе и своем кармане, а о стране.