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На похороны около 20 тысяч пенсионеров Соцфонд выделил 330 миллионов

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Гулиза Авазова

В прошлом году Социальный фонд выделил на похороны пенсионеров 330 млн сомов. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил глава Соцфонда Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его данным, в прошедшем году умерло 19 тысяч 550 пенсионеров. На захоронение каждого выделяется по 17 тыс. сомов. "За прошедший год мы выплатили 330 млн сомов", - добавил он.

Отметим, в Кыргызстане числятся 627 тыс пенсионеров, семь лет назад этот показатель составляли 50 тысяч человек.

Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, как можно выжить на 4,3 тысячи сомов - на прожиточный минимум пенсионера. На что Абжапаров ответил, что пенсии были повышены с 1 октября, к тому же есть понятие "общего прожиточного минимума" и "прожиточного минимума пенсионера".

Также по словам главы Соцфонда, если увеличить пенсии, то в бюджете будет дефицит, который должен покрываться от республиканского бюджета. "Однако там нет средств", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/369661
Теги:
парламент, пенсии, Социальный фонд
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