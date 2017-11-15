Семилетний герой вынес из охваченного пламенем дома своего маленького брата

В Иссык-Кульской области наградили маленького спасателя, который вынес из горящего дома своего полуторагодовалого брата. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе областного полномочного представительства правительства.

13 сентября этого года в селе Теплоключенка Ак-Суйского района загорелся дом, в котором находился маленький ребенок. Тогда из огня его спас старший брат, который сейчас учится в первом классе.

Сегодня, 15 ноября, поступок юного героя отметили в школе. Поздравить мальчика приехали много гостей и чиновников. Они вручили Альалиму Алланаарову благодарственное письмо и памятные подарки за его отвагу и храбрость.

"Для меня большая честь наградить такого смелого и отважного героя, так как поступок юного Альалима - достойный пример для подражания не только сверстникам, но и для многих взрослых. Он проявил бдительность и отвагу, несмотря на столь юный возраст", - отметил полпред Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров.

Кроме того, юного спасателя поздравили региональный начальник управления МЧС и аким Ак-Суйского района.