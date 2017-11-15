Атамбаев поручил начинать строительство дороги Ташкент – Ош уже сейчас

Сегодня, 15 ноября, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил кабмину начинать строительство дороги Ташкент – Ош – Кашгар уже сейчас.

По его словам, надо без всякой боязни брать кредит и строить железные дороги по тому маршруту, который мы отстояли.

"Сапар Джумакадырович, будем оформлять кредит. Это займет несколько лет. Но автотрассу Ташкент – Ош – Кашгар нужно начинать уже сейчас. Там всего уйдет несколько десятков миллионов долларов. Потому что одновременно мы соединим север и юг Кыргызстана по железной дороге. Тем более что Китай согласен на наш вариант маршрута железной дороги. Конечно, строительство железной дороги потребует несколько лет для реализации, но запуск международной автотрассы Ташкент – Ош – Кашгар надо реализовать уже до конца следующего года", - сказал Атамбаев.

Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпинь сказал ему о том, что Китай нуждается в экологически чистых продуктах.

"У них ведь все на удобрениях. А у нас даже завода нет. У нас есть экологически чистые продукты. Надо работать, надо искать другие рынки. В Узбекистан картошка влет уходит", - добавил президент.