В Бишкеке микроавтобус вылетел на встречную полосу и задел грузовик

В Бишкеке пассажирский микроавтобус, следующий по маршруту № 214, врезался в грузовой транспорт на перекрестке. Очевидцем данного происшествия стал корреспондент "ВБ". Авария произошла на пресечении улиц Абдрахманова и Боконбаева.

Находящиеся на месте аварии сотрудники патрульной милиции рассказали, что, по предварительной версии, водитель грузовой автомашины собирался развернуться на перекрестке - повернуть с Боконбаева на Абдрахманова. В этот момент пассажирский микроавтобус двигался по улице Боконбаева. Выехав на встречную полосу движения он не заметил, что грузовик намерен поворачивать.

В результате чего маршрутное такси задело крупногабаритное авто и проехало через перекресток в сторону пешеходного перехода. В настоящее время информации о пострадавших уточняется. На месте ДТП пассажиров не было. Стоит отметить, что водитель общественного транспорта спрятал свой номер маршрута для того, чтобы избежать проблем на работе.

Сейчас на месте работают сотрудники патрульной милиции. На данном участке движение временно затруднено.