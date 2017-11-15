Погода
$ 69.72 - 69.90
€ 82.27 - 82.68

Пони бегают по кругу. Перед границей с Казахстаном скопилось 320 фур

205  1
Алексей Тимаев

На контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек" скопилось 320 фур. Об этом сообщает сегодня, 15 ноября, пресс-служба государственной пограничной службы Кыргызстана.

В очереди на КПП "Чон-Капка" простаивает 190 большегрузных машин. МЧС КР организовало для водителей палатки с горячим питанием.

По данным МЧС, накануне количество фур на двух пунктах пропуска достигло 650.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

Тем временем пользователи на социальных площадках в интернете продолжают публиковать видеозаписи с колоннами грузовых автомашин, простаивающих у государственного рубежа.

URL: http://www.vb.kg/369669
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Вера Чехова
15.11.2017, 15:20
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

Назарбаев создал проблемы не для Атамбаева, а для обычных дальнобойщиков, простых кыргызстанцев. Обыкновенный фашизм.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  