Пони бегают по кругу. Перед границей с Казахстаном скопилось 320 фур

На контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек" скопилось 320 фур. Об этом сообщает сегодня, 15 ноября, пресс-служба государственной пограничной службы Кыргызстана.

В очереди на КПП "Чон-Капка" простаивает 190 большегрузных машин. МЧС КР организовало для водителей палатки с горячим питанием.

По данным МЧС, накануне количество фур на двух пунктах пропуска достигло 650.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

Тем временем пользователи на социальных площадках в интернете продолжают публиковать видеозаписи с колоннами грузовых автомашин, простаивающих у государственного рубежа.