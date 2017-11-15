Одно из найденных тел в Нарыне - это скелет парня, пропавшего 4 года назад

Одно из тел, найденных накануне в Нарынской области, было уже скелетом. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе МВД КР. Отметим, 14 ноября, сотрудники областного УВД совместно со спасателями МЧС извлекли из труднодоступных мест тела трех человек.

В настоящее время по-прежнему неизвестны причины их смерти, так как результаты судебно-медицинской экспертизы еще не получены. Однако следов насильственной смерти не зафиксировано. Отмечается, что личность двух погибших уже установлена.

Как выяснилось, найденным на скале оказался без вести пропавший в апреле 2013 года житель села Кочкор. Родственники опознали его по одежде. За время, проведенное в горах, от его тела остался только скелет. В МВД отметили, что парень поднимался в горы на пастбище. Розыски молодого человека, 1994 года рождения, проводились по местам, где он мог находиться. Однако найти его не удалось.

Вторым оказался житель села Ормон-Хан Кочкорского района, 1970 года рождения. Он числился без вести пропавшим с октября текущего года. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, но пока признаки насильственной смерти не выявлены.

Третье тело принадлежит женщине 40-45 лет. Она была обнаружена в канале, признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время ее личность устанавливается, предположительно, она также является пропавшей без вести. По одной из версий, женщина шла из одного села в другое, но по пути заблудилась и упала в канал.