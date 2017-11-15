Погода
$ 69.72 - 69.90
€ 82.27 - 82.68

Одно из найденных тел в Нарыне - это скелет парня, пропавшего 4 года назад

473  0
Родион Решетов

Одно из тел, найденных накануне в Нарынской области, было уже скелетом. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе МВД КР. Отметим, 14 ноября, сотрудники областного УВД совместно со спасателями МЧС извлекли из труднодоступных мест тела трех человек.

В настоящее время по-прежнему неизвестны причины их смерти, так как результаты судебно-медицинской экспертизы еще не получены. Однако следов насильственной смерти не зафиксировано. Отмечается, что личность двух погибших уже установлена.

Как выяснилось, найденным на скале оказался без вести пропавший в апреле 2013 года житель села Кочкор. Родственники опознали его по одежде. За время, проведенное в горах, от его тела остался только скелет. В МВД отметили, что парень поднимался в горы на пастбище. Розыски молодого человека, 1994 года рождения, проводились по местам, где он мог находиться. Однако найти его не удалось.

Вторым оказался житель села Ормон-Хан Кочкорского района, 1970 года рождения. Он числился без вести пропавшим с октября текущего года. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, но пока признаки насильственной смерти не выявлены.

Третье тело принадлежит женщине 40-45 лет. Она была обнаружена в канале, признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время ее личность устанавливается, предположительно, она также является пропавшей без вести. По одной из версий, женщина шла из одного села в другое, но по пути заблудилась и упала в канал.

URL: http://www.vb.kg/369670
Теги:
МВД, МЧС, УВД, Нарынская область
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  