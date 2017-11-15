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В сети выложили видеозапись массовой драки в Сокулуке (видео)

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Алексей Тимаев

Напомним, две компании молодых людей подрались в одном из кафе Сокулука. Для усмирения дебоширов администрация кафе вызвала наряд милиции. Инцидент произошел 12 ноября около 23.00

Пострадали четыре участника столкновения. Один "боец" сломал руку, еще трое получили различные травмы. По данным патрульной милиции, зачинщики драки были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Медицинское освидетельствование драчунов показало, что трое человек находились в состоянии алкогольного опьянения.

URL: http://www.vb.kg/369671
Теги:
Сокулукский район, драка
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Комментарии
Банин Александр
15.11.2017, 17:39
Карма: -39
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 131
Минусов: 170
Комментариев: 280

арест на 15 суток приведет их и их родителей в чувство!

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nura joel
15.11.2017, 22:11
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 8
Комментариев: 30

Правильно!!!под арест! Воспительных целях месяц!!!!

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