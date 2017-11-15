В сети выложили видеозапись массовой драки в Сокулуке (видео)

Напомним, две компании молодых людей подрались в одном из кафе Сокулука. Для усмирения дебоширов администрация кафе вызвала наряд милиции. Инцидент произошел 12 ноября около 23.00

Пострадали четыре участника столкновения. Один "боец" сломал руку, еще трое получили различные травмы. По данным патрульной милиции, зачинщики драки были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Медицинское освидетельствование драчунов показало, что трое человек находились в состоянии алкогольного опьянения.