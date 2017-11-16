Процесс реконструкции парка "Карагачевая роща" идет полным ходом

По инициативе Свердловской районной администрации специалистами Бишкекглавархитектуры был разработан проект реконструкции парка, реализация данного проекта будет проходить поэтапно.

На сегодняшний день в парке "Карагачевая роща" ведется укладка брусчатки на тротуарах, подготовка асфальтового покрытия дорог и аллей, предусмотренных на первом этапе реконструкции парка. Установлены бордюры, ирригационные лотки, проведены работы по демонтажу старых электрических опор, вырыты траншеи и проведены электрические кабели для телекоммуникаций и освещения, а также идет строительство наружных сетей водопровода и канализации.

Проектом же предусмотрена пробивка главной аллеи сквозь всю территорию парка в направлении с юга на север. Главная центральная аллея рассчитана на большой поток посетителей, вдоль которой предусматривается полноценное освещение и видеонаблюдение. Также будет организована зона водного отдыха на озерах Пионерском и Комсомольском.