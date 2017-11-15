В Мордовии в результате ДТП погибли две кыргызстанки

В Зубово-Полянском районе два человека погибли и один получил травмы в результате наезда автомобиля "Хёнде Солярис" на световую опору. Трагедия произошла накануне ночью на 452-м километре автодороги М-5 "Урал", сообщили "Вестнику Мордовии" в Отделении пропаганды БДД УГИБДД МВД по РМ. Об этом сообщает vestnik-rm.ru.

В селе Новые Выселки водитель,1984 года рождения, уроженец Кыргызстана, не справился с управлением и совершил съезд в правую обочину, где автомашина затем въехала в столб.

Девушки из КР, 1999 г.р. и 1994 г.р., ехавшие в иномарке, от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. От госпитализации он отказался.

По данному факту проводится проверка.