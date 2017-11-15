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В Караколе первый снег. Кадры заснеженного памятника Жусупу Абдрахманову

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Родион Решетов

В городе Кара-Коле Иссык-Кульской области пошел первый снег. Об этом "ВБ" по Whatsapp-каналу сообщили читатели. Первые пушистые осадки в этом году стали выпадать чуть более часа назад.

На кадрах запечатлен памятник Джусупу Абдрахманову, расположенный в Караколе. По словам читателей, пока снег еще не успевает окрашивать землю в белый цвет, так как он быстро тает. Однако, возможно, что совсем скоро белое покрывало полностью накроет город.

Не будьте просто потребителями информации, будьте участниками событий вместе с "ВБ". Присылайте фото, видео с места событий на Whatsapp канал по номеру 0555 019 363.

URL: http://www.vb.kg/369675
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, снегопад
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