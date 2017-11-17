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Названы лучшие экшен-фильмы 2017 года

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Журнал Esquire составил рейтинг лучших экшен-фильмов года. Первое место занял фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк", рассказывающий об одном из драматических событий времён Второй мировой войны, пишет Life.

В центре сюжета история о спасении более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, когда британские военные и их союзники оказались в ловушке на побережье Франции. В картине снялись знаменитые голливудские актёры: Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Том Харди, Марк Райлэнс. Главные роли также сыграли молодые актёры Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни и популярный британский певец Гарри Стайлс.

Сразу после "Дюнкерка" (на второй строчке) расположился фильм о культовой героине комиксов "Чудо-женщина", на третьем месте - картина Тайки Вайтити "Тор: Рагнарёк", которая совсем недавно вышла в российский прокат.

Помимо них в топ-10 вошли фильмы "Логан", "Планета обезьян. Война", "Малыш на драйве", "Джон Уик - 2", "Конг. Остров черепа" и "Человек-паук. Возвращение домой". На 10-м месте расположился боевик "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон в главной роли.

URL: http://www.vb.kg/369677
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