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Круглый стол в Алматы или парад предателей?

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Кира Саввина

Маски срываются безжалостно, с каждым днем всплывают факты, которые подтверждают слова президента КР о "шестерке Астаны", то есть о том, что Бабанов был ставленником Акорды. И то, что те, кто активно продвигал Бабанова, выступая в виде "мягкой силы" под прикрытием якобы общественных организаций, созданных под выборы, были также под опекой Астаны.

Уже никого не удивляет и тот факт, что так называемые либералы – гражданские активисты, которые лоббировали Бабанова, так рьяно защищают автократа Назарбаева, хотя либерализм и авторитаризм понятия взаимоисключающие. Но это только до тех пор, пока в игру не вступает большое Зло в виде реальных хрустящих долларов. Это может где–то там, даже в Казахстане, демократ-оппозиционер видит своим непримиримым врагом режим Назарбаева, который просто топчет либерально–демократические ценности, но для некоторых либералов Кыргызстана идеологические воззрения отходят на второй план, когда дело касается корысти, амбиций и больших денег.

Об этом свидетельствует и факт участия кыргызских гражданских активистов так называемых прозападных политиков на круглом столе в Алматы, который организует провластная Ассоциация политических исследований. Иначе и быть не может, независимым или, не дай бог, оппозиционным структурам давно уже негласно введен запрет на проведение каких-то мероприятий, где могут быть задеты достоинство и честь Назарбаева.

Эта ассоциация организует круглый стол, на котором хотят обсудить прошедшие президентские выборы в Кыргызстане и перспективы кыргызско–казахских отношений. Понятно, что за этими заявленными темами скрываются иные мотивы – попытки идеологически оправдать действия Назарбаева, который вопреки всем договоренностям устраивает блокаду Кыргызстану, а также распространить страшилки и ужасы о выборах в Кыргызстане. Одним словом, дискредитировать в глазах казахов историческое событие в Центральной Азии – выборы в Кыргызстане, когда один президент, не цепляясь за власть, передает ее вновь избранному главе государства.

Все должно создать фон, мол, казахи, цените то, что у вас есть, точнее, не требуйте сменяемость президента, дорожите своим Елбасы. И главное, все будет озвучено устами граждан Кыргызстана, которые приехали поплакаться в жилетку автократа Назарбаева.

Судите сами…

Небезызвестная Гульнар Джурабаева, член ЦИК Кыргызстана, выступит с докладом "Выборы Президента Кыргызской Республики: мониторинг и оценка внешних и внутренних наблюдателей". Позиция этого докладчика давно известна, она попытается обрисовать в мрачных тонах выборы и поставить под сомнение результаты. Следует учесть, что Джурабаева активно лоббировала интересы Бабанова.

Рита Карасартова расскажет о роли контрабанды в казахско-кыргызском конфликте. Особо не стоит ломать голову, о чем будет речь. Карасартова оправдает блокаду Назарбаева, не упомянув о том, что правительство Казахстана держит в напряжении границу, на ходу выдумывая различные поводы. Она умолчит о том, что Назарбаев просто мстит за жестокую правду Атамбаева, которая нашла отклики среди простых казахов. Карасартова будет молчать и о том, что Атамбаев просто поставил на место зарвавшегося автократа, который вдруг решил вмешаться в выборы в Кыргызстане.

Засветится и Адиль Турдукулов с докладом "Водно-энергетические отношения между Кыргызстаном и Казахстаном". Если учесть компетенцию этого активиста в данной тематике, то уже совсем не интересно говорить о содержании. Хотя уже ясно, что Турдукулов будет защищать интересы Астаны, раскрывая "коварство" Бишкека.

Камила Шаршекеева хочет рассказать об админресурсе во время президентских выборов. Ничего объективного в ее докладе не будет, так как Шаршекеева открыто агитировала за Бабанова.

Также выступит и Равшан Жээнбеков о путях преодоления кризиса казахско-кыргызских отношений. Вот его можно послушать, если он будет держаться своей позиции в отношении Назарбаева, которого обвинил в попытке подавить свободолюбивый дух кыргызстанцев. Хотя, кто знает, деньги, они слишком быстро ломают людей.

Незадача вышла с Шерадилом Бактыгуловым, его почему-то в списке указали как сотрудника несуществующей администрации президент КР. Мало того, сам Бактыгулов не знает о том, что он заявлен как докладчик, так как не получал приглашения.

Одним словом, в Астане на кругом столе состоится что-то напоминающее парад предателей интересов Кыргызстана, народ которого вместе с простыми казахами говорит уже: "Шал кет!".

Это уникальный случай, когда позиционирующие себя якобы либерально-демократическими политиками люди едут в Астану, чтобы оправдать действия Назарбаева, который расстрелял нефтяников в Жанаозене, жестоко давит оппозицию, при котором были убиты оппозиционеры. Якобы оппозиционеры Кыргызстана фактически выступают в роли Иуд в отношении близких к ним по идеям представителям оппозиции Казахстана, стонущих под многолетним гнетом Назарбаева.

URL: http://www.vb.kg/369679
Теги:
выборы, Казахстан, президент, Центральная Азия, Нурсултан Назарбаев, Омурбек Бабанов, ЦИК
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Комментарии
Атамбаев
15.11.2017, 17:31

Всех на виселицу ! Лишить Гражданства 

0
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Жалоба модератору
Алинур Молдокматов
15.11.2017, 17:36
Карма: +44
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 81
Минусов: 37
Комментариев: 167

По прилету от туда их всех в бобик и в тюрьму, а затем судить за госизмену. Ну или можно всем народом скинуться им на билет в никуда. Пусть катятся куда угодно, только не обратно к нам в страну!

-1
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Жалоба модератору
Анарбек Алмазов
15.11.2017, 17:58
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Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 96

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-1
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Jen Jelaous
15.11.2017, 18:58
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 37
Комментариев: 60

Атамбаев

Всех на виселицу ! Лишить Гражданства 

Будет забавно наблюдать, как отечественные либералы будут возносить диктатора Назарбаева выше и выше, и выше. Если это случится, они навсегда себя дискредитируют.

-1
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Жалоба модератору
Jen Jelaous
15.11.2017, 19:05
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 37
Комментариев: 60

100% равшан будет хвалить назара за переход на латиницу

-1
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Жалоба модератору
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