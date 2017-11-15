Комитет ЖК одобрил кандидатуру Жусупбека Шарипова на пост посла в Украине

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Жусупбека Шарипова на пост посла Кыргызстана в Украине. Об этом сегодня, 15 ноября, "ВБ" сообщили в комитете.

Как уточнили в комитете, его кандидатуру предложило Министерство иностранных дел КР.

Отметим, в настоящее время Шарипов является Полномочным Послом Кыргызстана в Саудовской Аравии и Египте. А также он является родным братом новоизбранного президента страны Сооронбая Жээнбекова.