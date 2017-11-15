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Комитет ЖК одобрил кандидатуру Жусупбека Шарипова на пост посла в Украине

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Гулиза Авазова

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Жусупбека Шарипова на пост посла Кыргызстана в Украине. Об этом сегодня, 15 ноября, "ВБ" сообщили в комитете.

Как уточнили в комитете, его кандидатуру предложило Министерство иностранных дел КР.

Отметим, в настоящее время Шарипов является Полномочным Послом Кыргызстана в Саудовской Аравии и Египте. А также он является родным братом новоизбранного президента страны Сооронбая Жээнбекова.

URL: http://www.vb.kg/369680
Теги:
МИД, парламент, посольство, Украина
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Комментарии
Мира Султанова
15.11.2017, 17:34
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Будет правильно, если Сооронбай Жээнбеков всех своих родственников близких уберет с госслужбы вообще. Тогда и поводов не будет скафнить кому-либо. Человек чист. 

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Ustyni cerom
15.11.2017, 17:51
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Был послом и остался послом, на повышение не пошёл.  

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