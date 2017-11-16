Греция решила покончить с кризисом с помощью марихуаны

Правительство Греции считает выращивание марихуаны в медицинских целях одной из сфер деятельности, которая поможет восстановить экономику после семи лет кризиса. Об этом заявил министр развития сельской местности и продовольствия страны Эвангелос Апостолу в интервью Bloomberg, передает Lenta.ru.

По его словам, производители марихуаны уже проявили интерес к созданию в Греции парников на сумму, превышающую 1,5 миллиарда евро. Один комплекс из 12-15 парников может создать около 400 рабочих мест.

Правительство рассчитывает за 10 лет получить около 200 миллиардов евро, отметил Апостолу.

В настоящее время в Греции один из самых высоких уровней безработицы в Евросоюзе, ее уровень с 2011 года составляет около 20 процентов. По данным агентства, до конца этого года правительство Греции направит законопроект на рассмотрение в парламент. Министр пояснил, что греческие власти не собираются полностью декриминализировать выращивание, куплю-продажу и использование марихуаны.