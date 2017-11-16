Палеонтологи изучили первое найденное в России яйцо динозавра. Уникальная находка была сделана несколько лет назад на территории Кемеровской области, пишет vesti.ru.

По мнению учёных, яйцо принадлежит хищным динозаврам – троодонтидам, которых считают предками современных птиц.

"Яйцо троодонтида обнаружил наш коллега Евгений Мащенко из Палеонтологического института РАН, – рассказывает научный сотрудник лаборатории континентальных систем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов. – Мы проводили раскопки на местонахождении Шестаково-3. Яйцо находилось в слое плотных красноватых глин, и заметить его было крайне сложно, поскольку виднелся лишь контур из скорлупок. Эта находка – огромное везение, поскольку для России она является первой и пока единственной".

Интересно, что 90% остатков древних ящеров, обнаруженных в разное время на Шестаково-3, – это пситтакозавры – примитивные рогатые динозавры. Кости их хищных собратьев здесь встречались крайне редко, но при этом яйцо, найденное во время совместной экспедиции, принадлежит именно хищникам. Это подтверждает внутренняя структура скорлупы.

Диаметр яйца в поперечнике составляет всего два сантиметра. Кстати, взрослые троодонтиды тоже были очень скромных размеров – до одного метра высотой, сообщается в пресс-релизе ТГУ.

По мнению учёных, приблизительный возраст находки – около ста миллионов лет. Эмбрион древнего животного не сохранился, поскольку кладка яиц динозавра, находившаяся в пойме древней реки, была разрушена во время половодья. Тем не менее исследование скорлупы, проведённое палеонтологами ТГУ совместно с коллегами, дало интересные результаты.

Изучение шлифов (тонких срезов) под электронным микроскопом показало высокое сходство их структуры со строением скорлупы яий современных пернатых. Данный факт является ещё одним подтверждением того, что птицы, обитающие сейчас на Земле, являются потомками хищных динозавров, которые в процессе эволюции изменили облик и утратили зубы.

Добавим, что пока не все находки, привезённые из экспедиции в Шестаково-3, изучены палеонтологами. Часть редких экспонатов ещё находится в монолитах песчаника, из которого учёные постепенно извлекают остатки динозавров и других животных, обитавших на территории современной Сибири около ста миллионов лет назад.

Результаты текущей работы были опубликованы в журнале Historical Biology.

К слову, ранее специалисты ТГУ обнаружили останки динозавра, который оказался новым видом древних ящеров.