CМИ сообщили о планах Apple выпустить три новых iPhone в 2018 году

Американская компания Apple в 2018 году планирует представить три новых модели iPhone на базе iPhone X. Об этом сообщает Известия.

По мнению аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо, две модели будут представлены с OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также разрешением 458 и 480–500 пикселей на 1 дюйм соответственно. Третью модель оснастят LCD-дисплеем диагональю 6,1 дюйма и разрешением 320–330 пикселей на дюйм, сообщает телеканал "360".

Специалист также предполагает, что дизайн всех трех новых смартфонов будет базироваться на внешнем виде iPhone X. Также все аппараты могут быть оборудованы True Depth. Предположительно, стоимость смартфона с LCD-дисплеем составит от $649 до $749. О цене на модели с OLED-экранами специалист умолчал.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ранее владельцы новых iPhone X от Apple, вышедших 3 ноября, рассказали о пяти основных недостатках гаджета. Также ранее эксперты назвали реальную стоимость iPhone X, которая в России варьируется от 80 до 92 тыс. рублей.