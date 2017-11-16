Погода
$ 69.63 - 69.81
€ 82.19 - 82.68

CМИ сообщили о планах Apple выпустить три новых iPhone в 2018 году

180  0
www

Американская компания Apple в 2018 году планирует представить три новых модели iPhone на базе iPhone X. Об этом сообщает Известия.

По мнению аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо, две модели будут представлены с OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также разрешением 458 и 480–500 пикселей на 1 дюйм соответственно. Третью модель оснастят LCD-дисплеем диагональю 6,1 дюйма и разрешением 320–330 пикселей на дюйм, сообщает телеканал "360".

Специалист также предполагает, что дизайн всех трех новых смартфонов будет базироваться на внешнем виде iPhone X. Также все аппараты могут быть оборудованы True Depth. Предположительно, стоимость смартфона с LCD-дисплеем составит от $649 до $749. О цене на модели с OLED-экранами специалист умолчал.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ранее владельцы новых iPhone X от Apple, вышедших 3 ноября, рассказали о пяти основных недостатках гаджета. Также ранее эксперты назвали реальную стоимость iPhone X, которая в России варьируется от 80 до 92 тыс. рублей.

URL: http://www.vb.kg/369690
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  