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Погранслужба Украины переправляла секс-рабынь из Узбекистана в Таиланд

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Сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана ликвидировали канал вывоза девушек в сексуальное рабство в Таиланд, который осуществлялся при содействии одного из сотрудников Погранслужбы Украины. Об этом передает портал Eadaily со ссылкой на пресс-центр СНБ Узбекистана.

"По прибытию на Украину жертв торговли людьми встречал гражданин этой страны и при содействии своей супруги, работающей в пограничной службе аэропорта Киева, обеспечивал отправку наших граждан в Таиланд", - говорится в сообщении ведомства.

Управление СНБ по Хорезмской области также задержало членов крупной организованной преступной группы, занимавшиеся отправкой девушек из Узбекистана в Эмираты. Транзитный канал для вывоза жертв сексуального рабства действовал через территорию Казахстана и России.

"В некоторых случаях члены преступной группы через свои каналы в отделах ЗАГСа и правоохранительных органах, изменяя биографические данные ранее выезжавших за рубеж и депортированных лиц, вывозят их за пределы страны. А чтобы их преступления не раскрылись, они широко используют практику вывоза своей "добычи" по отдельности", - уточняется в сообщении ведомства.

URL: http://www.vb.kg/369692
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Комментарии
тра-ля-ля
16.11.2017, 14:14

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