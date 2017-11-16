Представительство Госслужбы миграции в РФ закупило авто, нарушив законы КР

Генпрокуратура КР решила проверить представительство Госслужбы миграции при ПКР в Российской Федерации и выявила любопытный факт.

Проверкой установлено, что в прошлом году должностными лицами в нарушение требований законов КР была осуществлена закупка двух автомашин марки Toyota Land Cruiser 150 (Prado) и Toyota Corolla 2016 г.в. на общую сумму 5 млн 219 тысяч сомов.

Автотранспорт был приобретен методом прямого заключения договора без проведения соответствующих процедур через веб-портал государственных закупок. Следует отметить, что указанные закупки были проведены, несмотря на неоднократные требования соответствующих должностных лиц Госслужбы миграции о недопустимости нарушения действующего законодательства, в том числе о соблюдении требований порога стоимости служебного автотранспорта.

В результате чего государству причинен материальный ущерб на общую сумму 5 млн 219 тыс. сомов.

По данному факту Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением"), 306 ("Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР") и 308 ("Незаконное использование бюджетных средств") УК КР.

Дело передано в ГСБЭП для организации дальнейшего расследования.