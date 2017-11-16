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МВД: Задержание Шамбета Кубатбекова никак не связано с митингами в Таласе

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ВБ

Задержание Шамбета Кубатбекова никак не связано с митингами в городе Таласе. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В СМИ распространяется информация, что милиция задержала одного из организаторов мирного митинга в Таласе. Сообщается также, что Шамбет Кубатбеков якобы арестован по этому поводу.

В этой связи МВД официально заявляет, что задержание Шамбета Кубатбекова не имеет никакого отношения к митингам. Основанием для задержания стало расследование по факту незаконного использования бюджетных средств. Шамбет Кубатбеков подозревается в том, что будучи начальником УВДТ МВД незаконно использовал бюджетные средства.

На основании проверки Счетной палаты транспортной прокуратурой ранее было возбуждено уголовное дело по статье 308 ("Незаконное использование бюджетных средств") УК КР. В настоящее время уголовное дело для дальнейшего расследования передано Следственной службе МВД. В рамках уголовного дела Шамбет Кубатбеков задержан и водворен ИВС ГУВД г. Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/369697
Теги:
ИВС, МВД, митинг, Талас
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Комментарии
милиционер
16.11.2017, 11:30

Пишите дату возбуждения уголовного дела и всё будет ясно. Связано или не связано.

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