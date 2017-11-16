Вырасту, стану милиционером. Школьники посетили ГУВД г. Бишкек

15 ноября в ГУВД г. Бишкек состоялся день открытых дверей для учащихся общеобразовательных школ. Цель мероприятия – патриотическое воспитание и помощь в выборе будущей профессии.

Дети увидели показательные выступление борьбы при задержании и самообороне, пригласили в наиболее интересные службы, показали музей. Завершилась экскурсия в экспертно-криминалистическом отделе, где школьники узнали, как проводится дактилоскопия.

Ребятам поведали о преимуществах и трудностях милицейской службы, о возможностях и перспективах работы в органах внутренних дел.

В целом дети остались довольны. Многие из них, находясь под впечатлением от увиденного, уже всерьез задумались о поступлении в учебные заведения МВД.