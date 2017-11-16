Погода
$ 69.63 - 69.81
€ 82.19 - 82.68

Вырасту, стану милиционером. Школьники посетили ГУВД г. Бишкек

193  0
ВБ

15 ноября в ГУВД г. Бишкек состоялся день открытых дверей для учащихся общеобразовательных школ. Цель мероприятия – патриотическое воспитание и помощь в выборе будущей профессии.

Дети увидели показательные выступление борьбы при задержании и самообороне, пригласили в наиболее интересные службы, показали музей. Завершилась экскурсия в экспертно-криминалистическом отделе, где школьники узнали, как проводится дактилоскопия.

Ребятам поведали о преимуществах и трудностях милицейской службы, о возможностях и перспективах работы в органах внутренних дел.

В целом дети остались довольны. Многие из них, находясь под впечатлением от увиденного, уже всерьез задумались о поступлении в учебные заведения МВД.

URL: http://www.vb.kg/369698
Теги:
ГУВД, дети
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  