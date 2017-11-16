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В декабре начнется строительство новой противотуберкулезной больницы

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ВБ

В декабре начнется строительство новой противотуберкулезной больницы в Бишкеке.

Как рассказал директор Национального центра фтизиатрии Абдуллаат Кадыров, на данный момент идет интенсивная работа по подготовке площадки. Новая городская противотуберкулезная больница на 120 коек будет построена за счет средств Немецкого банка развития, для чего выделено 8,5 млн евро. Там же будет располагаться и отделение для лечения больных с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза на 50 коек.

Данная больница станет первым учреждением в Кыргызстане, которое будет соответствовать всем международным стандартам в отношении инфекционного контроля.

"Сначала мы думали сохранить двухэтажное здание, которое идет вдоль улицы Элебесова, а потом, учитывая тот факт, что изначально это здание с огромными помещениями было построено не под больницу, всё-таки решили его снести и построить новую. На больничном процессе данная стройка не отразится, и пациенты будут распределены по другим имеющимся зданиям", - сказал Кадыров.

URL: http://www.vb.kg/369703
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