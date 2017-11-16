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УВД: Убитых в Аксыйском районе женщин обнаружила соседка

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Аида Джумашева

В селе Коргон Аксыйского района Джалал-Абадской области найдены трупы двух женщин. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе УВД области.

По их данным, тела женщин были найдены накануне, 14 ноября.

"Известно, что женщины были убиты в собственном доме. В милицию обратились соседи погибших. Утром, примерно в 11.00, соседка решила зайти к ним в гости и нашла женщин мертвыми. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" Уголовного кодекса. Проводится расследование, устанавливаются причастные к преступлению лица", - проинформировали в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/369704
Теги:
Аксыйский район, Джалал-Абадская область
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