В ЖК попросили МВД не торопиться с выводами по убийству брата Саляновой

Депутат Айсулуу Мамашова попросила Министерство внутренних дел не делать поспешных выводов по поводу убийства брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой - Улана Салянова. Об этом депутат сказала сегодня, 16 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Мамашовой, МВД сообщало, что в убийстве Улана Салянова нет политического мотива, однако ничего из его дома не пропало.

"Я хотела бы обратить внимание МВД, чтобы они не делали поспешных выводов", - добавила она.

Затем выступила другой депутат, Наталья Никитенко, которая попросила взять под личный контроль этот вопрос торага Жогорку Кенеша.

Депутат выразила обеспокоенность за безопасность граждан, так как Салянов был застрелен вооруженными людьми ночью, и вот уже 10 дней нет никакой информации о ходе следствия.

"Аида Женишбековна была борцом с коррупцией, я считаю, что было вынесено несправедливое решение суда по отношению к ней в первой инстанции. Возьмите под личный контроль, потому что у общественности много вопросов", - попросила она спикера.