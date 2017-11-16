В ЖК попросили МВД не торопиться с выводами по убийству брата Саляновой

Люди поймут о беспределе влсати лишь только тогда, когда репрессии коснутся их самих и их родственников, а до тех пор всегда будут те кто облизывает власти одно место. До сих пор еще есть граждане, считающие Бакиева правым, хотя казалось бы... Власть никогда нельзя хвалит, даже если это супер гениальный руководитель,(иначе человек просто зазнается, такова уж природа человека) нужно всегда указывать им на их ошибки, чтоб исправляли. Только так построим развитое гражданское общество, попросту говоря просто перестаньте лизать по..у одному высокопоставленному чиновнику!