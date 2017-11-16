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В ЖК попросили МВД не торопиться с выводами по убийству брата Саляновой

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Гулиза Авазова

Депутат Айсулуу Мамашова попросила Министерство внутренних дел не делать поспешных выводов по поводу убийства брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой - Улана Салянова. Об этом депутат сказала сегодня, 16 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Мамашовой, МВД сообщало, что в убийстве Улана Салянова нет политического мотива, однако ничего из его дома не пропало.

"Я хотела бы обратить внимание МВД, чтобы они не делали поспешных выводов", - добавила она.

Затем выступила другой депутат, Наталья Никитенко, которая попросила взять под личный контроль этот вопрос торага Жогорку Кенеша.

Депутат выразила обеспокоенность за безопасность граждан, так как Салянов был застрелен вооруженными людьми ночью, и вот уже 10 дней нет никакой информации о ходе следствия.

"Аида Женишбековна была борцом с коррупцией, я считаю, что было вынесено несправедливое решение суда по отношению к ней в первой инстанции. Возьмите под личный контроль, потому что у общественности много вопросов", - попросила она спикера.

URL: http://www.vb.kg/369705
Теги:
Аида Салянова, парламент, убийство
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Комментарии
сули мули
16.11.2017, 10:46
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Люди поймут о беспределе влсати лишь только тогда, когда репрессии коснутся их самих и их родственников, а до тех пор всегда будут те кто облизывает власти одно место. До сих пор еще есть граждане, считающие Бакиева правым, хотя казалось бы... Власть никогда нельзя хвалит, даже если это супер гениальный руководитель,(иначе человек просто зазнается, такова уж природа человека) нужно всегда указывать им на их ошибки, чтоб исправляли. Только так построим развитое гражданское общество, попросту говоря просто перестаньте лизать по..у одному высокопоставленному чиновнику! 

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sarishkin jva
16.11.2017, 11:14
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что за у мародеров тенденция то такая все переводить на политическую плоскость ?! пусть со своими проблемами разбираются у себя в семье и не впутывают никого да и вообще было б хорошо если б наши "уважаемые"депы занялись своими прямыми обязанностями и перестали адвокатствовать всяким мародерам 

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