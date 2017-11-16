Аяз Ата в рейтинге самых популярных Дедов Морозов стран СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных Дедов Морозов в странах СНГ.

Таблица составлена по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Главный российский Дед Мороз отмечает свой День рождения 18 ноября года в городе Великий Устюг Вологодской области. В свой праздник он зажигает огни на первой новогодней елке в России и встречает Морозов со всей страны и стран СНГ.

По данным "ТурСтат", в рейтинг новогодних персонажей, популярных у туристов в странах СНГ, входят Дзед Мароз (Беларусь), Аяз Ата (Казахстан и Кыргызстан), Шахта Баба (Азербайджан), Каханд Папа (Армения), Корбобо (Узбекистан), Мэш Крэчун (Молдавия), Бобои Барфи (Таджикистан), Аяз Баба (Туркмения), Товлис Бабуа (Грузия) и Святой Николай (Украина).