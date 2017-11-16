В Бишкеке на правительственной трассе столкнулись два джипа. Об этом сегодня, 16 ноября, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

По некоторым данным, один из автомобилей сопровождал первых лиц страны.

"ДТП произошло сегодня утром, примерно в 8.20. На правительственной трассе столкнулись два внедорожника - Land Cruiser Prado и Chevrolet Suburban. В одном из них, по предварительным данным, были сотрудники 9-й службы ГКНБ", - проинформировали в ведомстве.