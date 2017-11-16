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В Бишкеке на правительственной трассе столкнулись два джипа

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Аида Джумашева

В Бишкеке на правительственной трассе столкнулись два джипа. Об этом сегодня, 16 ноября, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

По некоторым данным, один из автомобилей сопровождал первых лиц страны.

"ДТП произошло сегодня утром, примерно в 8.20. На правительственной трассе столкнулись два внедорожника - Land Cruiser Prado и Chevrolet Suburban. В одном из них, по предварительным данным, были сотрудники 9-й службы ГКНБ", - проинформировали в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/369710
Теги:
ГКНБ, ДТП
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Комментарии
милиционер
16.11.2017, 11:27

Доездились уроды. Эта охрана носится как угорелая. Справедливый итог.

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Нурик
16.11.2017, 11:44

Так и им надо этим ГКНБшникам. А то чувствуют себя королями дорог, как будто кроме них на дороге никого нет. Ездят как хотят, как будто ПДД не касаются их, а только для простых граждан. Уроды!!!

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Бакыт
16.11.2017, 13:58

Довыпендривалася 9ый отдел!!! Они ведь типа супермэны.

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